COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

立陶宛贈台疫苗　美參院外交領袖：民主國家要團結

▲立陶宛宣布捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，美國民主黨籍參議院外委會主席梅南德茲推文表示，很高興看到立陶宛用行動支持台灣人民，面對疫情，民主政體該團結展現共享價值。（圖／翻攝自推特）
▲立陶宛宣布捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，美國民主黨籍參議院外委會主席梅南德茲推文表示，很高興看到立陶宛用行動支持台灣人民，面對疫情，民主政體該團結展現共享價值。（圖／翻攝自推特）

中央社

2021-06-24 08:29:16

（中央社記者徐薇婷華盛頓23日專電）立陶宛宣布捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，美國民主黨籍參議院外委會主席梅南德茲今天推文表示，很高興看到立陶宛用行動支持台灣人民，面對疫情，民主政體該團結展現共享價值。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（GabrieliusLandsbergis）22日推文宣布，將捐贈2萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗給台灣，「儘管只是很小的動作，我很驕傲立陶宛能在抗疫過程中聲援台灣人民，愛好自由的人們應該互相關照」。

梅南德茲（Bob Menendez）今天轉發總統蔡英文感謝立陶宛贈台疫苗的推文，並表示他很高興看到立陶宛用行動支持台灣人民。

梅南德茲說：「面對疫情，民主政體必須站在一起，展現我們共享的價值。」他也對立陶宛慷慨行徑表達感謝，並讚許他們把全球復甦視為優先事項，是外界的典範。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）統計，截至發稿時間，人口不到300萬的東歐小國立陶宛累計確診數27萬8526例，染疫身亡4371人。路透社數據指出，立陶宛目前施打超過213萬劑疫苗，估計約38.3%人口已完成接種。（編輯：周永捷）1100624

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.71%81.29%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.89%8.11%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
37.33%62.67%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
53.94%46.06%
2021-06-20-2021-06-23
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀