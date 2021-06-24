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黨慶前夕重提叛黨者滅門案　前中共黨校教授：山雨欲來

▲前中共中央黨校教授蔡霞認為，中共在建黨百年前夕，特意重提1931年的顧順章叛黨事件，不只有威懾的意味，也顯示中共內部局勢不穩、山雨欲來。資料照。（圖／翻攝自紐約時報）
▲前中共中央黨校教授蔡霞認為，中共在建黨百年前夕，特意重提1931年的顧順章叛黨事件，不只有威懾的意味，也顯示中共內部局勢不穩、山雨欲來。資料照。（圖／翻攝自紐約時報）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-24 08:19:03

中國共產黨7月即將迎來建黨百年大慶，不只首都北京加強維穩，中共中紀委官網19日還特別刊文，重提1930年代的「顧順章事件」，警示叛黨者的下場，震懾意味十足。不只外媒關注到北京氣氛詭譎、內部矛盾激化，前中共中央黨校教授蔡霞也分析，種種跡象表明中共內部「山雨欲來」。

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根據《自由亞洲電台》報導，中共中紀委官網19日刊文，聲稱中國國家主席習近平，要求所有黨員「永不叛黨」，內容還講述了1931年中共上海負責人顧順章叛黨，向國民黨政府供出共產黨機密，導致上海的黨地下機構幾乎完全被清查，顧順章因此遭共產黨清算，家人、親友被「整治」的歷史。

前中共中央黨校教授蔡霞認為，中共在建黨百年大慶前夕，刻意重提顧順章事件，顯示中國「山雨欲來」，也凸顯習近平極度缺乏安全感、嚴防民主火苗，特別習本人沒有資本、沒有政治表現，而是靠父親的名望上位，上台後整肅異己，接連決策失誤，讓他在黨內也流失不少支持，而他近年不斷提出「政治安全」、「政權安全」，實際上也反映出他極度缺乏安全感的事實。

蔡霞也分析，習近平慣以「恐懼」做特殊凝聚力，所有人都不敢提反對意見，表面看來很一致，但這種由恐懼形成的凝聚力，在中共黨內是非常脆弱的，如果一旦外力出現比較大的壓力，不排除就會有兵敗如山倒、雪崩一樣的效應出現。此外，中國整個社會的恐懼感惡性傳遞，循環不斷放大，底層若是爆炸，局勢可能就會失控，估計今年下半年、明年後，可能有突發性事件造成變化，不可預測性比過去任何時候大。

出身正統「紅二代」的蔡霞，去年因痛批習近平和中國共產黨的錄音檔曝光，遭中共中央黨校以其發表「有嚴重政治問題」和「損害國家聲譽」的言論，性質極其惡劣、情節極其嚴重為由，取消她的黨籍和退休待遇，不過蔡霞並未因此退縮，反而更積極於國際社會發聲，也被認為是中共內部出現「紅二代」分裂的象徵，撼動中共建政的核心價值以及習的統治正當性。

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