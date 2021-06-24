冰箱膠條變形關不緊怎辦？過來人曝「2妙招」：簡單解決

冰箱是我們日常生活中必備的電器之一，利用低溫可將食物冷藏、保鮮，相當方便。不過，冰箱若是用久了，可能會出現漏水、膠條鬆弛門關不緊等問題，近日就有一名網友提問「冰箱膠條變形，可以自行更換嗎？」問題引來過來人分享「2妙招」，一是用吹風機吹，二則是貼上雙面膠，不少人都大讚這兩方法「既簡單又能解決問題」。





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原PO在臉書社團「爆系知識家」發文表示，自己家中的冰箱膠條疑似變形、鬆弛，導致門關不緊，不禁困惑地請益大家「請問各位朋友，有人有換過冰箱膠條嗎？這是要叫人來換還是可以自己DIY呢？如果可以自行換，請問這要去哪買呢？」





▲近日有網友提問「冰箱膠條變形，可以自行更換嗎？」問題引來過來人分享「2妙招」。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）

問題一出，立刻釣出過來人解答，「我也遇過，師傅教我用溼布擦，然後用吹風機吹有改善你試看看」、「認真回答，之前買一台二手舊冰箱也有一樣的問題，當時師傅是讓我們拿現有的雙面膠條貼上去，就可以繼續用了」、「吹風機吹+1」、「我是用雙面膠黏住，問題就解決了，試看看」、「用吹風機吹一吹，就能恢復了」。





另也有網友直指「在門縫放個強力磁鐵，可以改善關門緊度的問題」、「之前有過一次冰箱門總是關不緊，以為是膠條的問題；請原廠來看後，師傅跟我要了不要的紙箱，冰箱往後傾斜一點，就關緊了...300元」；此外，還有人建議原PO「這應該要找專業的，找原本的品牌，告知冰箱型號，問一下是否有材料可以派員更換。」「眾說紛紜，聽聽笑笑就好，建議你還是買來換」。（編輯：許苡晴）



