歐盟指蘋果日報關門北京扼殺新聞自由　中方反駁

（中央社台北24日電）香港蘋果日報被迫關門，今天是最後一期出刊。歐盟對外事務部對此表示，這表明北京是如何藉強行實施國安法來扼殺新聞和言論自由，中方則回應要求歐盟不干涉內政。
歐盟對外事務部（EEAS）發言人馬斯拉里（NabilaMassrali）23日發表聲明，指蘋果日報的關閉嚴重破壞了媒體自由和多元化，而這對於任何開放和自由的社會都是必不可少的。侵蝕新聞自由也違背了香港作為國際商業中心的願望。
聲明還說，這些自由已經載入香港基本法，中國在香港基本法和1984年的中英聯合聲明中做過國際承諾，尊重香港的高度自治和權利與自由，包括新聞自由。所有基本法中的權利，在「一國兩制」原則下都應得到充分的保護和恢復。
中國駐歐盟使團昨天則在微信公眾號回應，表示「歐方打著新聞自由的幌子，公然干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本原則」，對此表示強烈不滿和堅決反對。
中方的回應稱，新聞自由不是免罪牌，「反中亂港」沒有法外權。香港警方對涉嫌危害國家安全的個人和公司採取行動，是依法打擊犯罪，與新聞自由毫無關係。
此聲明稱，中方嚴正要求歐盟恪守不干涉內政這一國際法和國際關係基本準則，停止以任何藉口干預香港事務、干涉中國內政。（編輯：張淑伶）1100624