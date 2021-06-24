COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

京元電移工宿舍亂象曝！有人只能睡桌上　曾玟學：太誇張

▲苗栗縣議員曾玟學爆料京元電移工宿舍亂象，移工個人物品全都裝垃圾袋，還有人只能睡桌上，讓曾玟學不禁搖頭直呼「太誇張」。（圖／翻攝自曾玟學臉書）
▲苗栗縣議員曾玟學爆料京元電移工宿舍亂象，移工個人物品全都裝垃圾袋，還有人只能睡桌上，讓曾玟學不禁搖頭直呼「太誇張」。（圖／翻攝自曾玟學臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-06-24 10:38:55

自苗栗縣京元電廠爆發疫情以來，移工的待遇成為外界關注焦點之一，病毒不分國界、人權也不分國界，大家都希望企業與政府能夠善待這些來台灣工作打拼的外籍朋友。不過苗栗縣議員曾玟學爆料，指出京元電的移工宿舍用垃圾袋打包員工個人物品，現場亂成一團，宛如垃圾山，還有移工只能睡在桌上。讓曾玟學不禁直呼，「真的有夠誇張！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
曾玟學昨（23）晚深夜在個人臉書發文，「這些照片內堆積如山的不是垃圾，而是外籍員工們的個人物品，這就是近日移工宿舍所面對的真實狀況。」

▲苗栗縣議員曾玟學爆料京元電移工宿舍亂象。（圖／翻攝自曾玟學臉書）
▲苗栗縣議員曾玟學爆料京元電移工宿舍亂象。（圖／翻攝自曾玟學臉書）
曾玟學指出，雖然苗栗疫情趨緩，前進指揮所也撤出，但移工宿舍的處理依然亂成一團。曾玟學進一步舉例，「在沒有任何告知的情況下，私人物品被擅自打包得像垃圾一樣堆在走廊」、「有人的床位竟已經住了其他人」、「房間的空間堆滿物品動彈不得」、「有人通通像擠沙丁魚一樣睡到地板上，甚至還有房間太小睡在桌子上、走廊上的」。

▲苗栗縣議員曾玟學爆料京元電移工宿舍亂象。（圖／翻攝自曾玟學臉書）
▲苗栗縣議員曾玟學爆料京元電移工宿舍亂象。（圖／翻攝自曾玟學臉書）
曾玟學質疑，看起來應該至多是雙人房的空間塞到六個人，是否符合勞動部「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」之中居住空間面積每人3.6平方公尺的要求？曾玟學最後呼籲，「病毒不會挑國籍攻擊，我們千萬別自己落入這對立之中，要改善的是住宿環境跟落實各項防疫措施，希望徐縣長能審慎考量」。

看不下去的網友也紛紛在底下留言回覆說，「這麼不尊重人...違反人權的照片流到國外真的傷害台灣國際形象」、「身為台灣人真的感到很抱歉」、「覺得台灣這些年所謂進步全是假象，有些台灣人從來沒把人當人來看」、「希望有關部門能正視這個現象，移工是最弱勢的，會關心他們的人真的很少」、「請尊重他們好嗎？他們也是我們的一份子」。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.18%81.82%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.6%8.4%
2021-06-21-2021-06-24
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀