京元電移工宿舍亂象曝！有人只能睡桌上　曾玟學：太誇張

我是廣告 請繼續往下閱讀
曾玟學指出，雖然苗栗疫情趨緩，前進指揮所也撤出，但移工宿舍的處理依然亂成一團。曾玟學進一步舉例，「在沒有任何告知的情況下，私人物品被擅自打包得像垃圾一樣堆在走廊」、「有人的床位竟已經住了其他人」、「房間的空間堆滿物品動彈不得」、「有人通通像擠沙丁魚一樣睡到地板上，甚至還有房間太小睡在桌子上、走廊上的」。
曾玟學質疑，看起來應該至多是雙人房的空間塞到六個人，是否符合勞動部「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」之中居住空間面積每人3.6平方公尺的要求？曾玟學最後呼籲，「病毒不會挑國籍攻擊，我們千萬別自己落入這對立之中，要改善的是住宿環境跟落實各項防疫措施，希望徐縣長能審慎考量」。
看不下去的網友也紛紛在底下留言回覆說，「這麼不尊重人...違反人權的照片流到國外真的傷害台灣國際形象」、「身為台灣人真的感到很抱歉」、「覺得台灣這些年所謂進步全是假象，有些台灣人從來沒把人當人來看」、「希望有關部門能正視這個現象，移工是最弱勢的，會關心他們的人真的很少」、「請尊重他們好嗎？他們也是我們的一份子」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。