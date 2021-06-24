蘋果日報被逼結業　港新聞自由面對壓力

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而去年7月實施的港區國安法，就成為泛民主派及支持者頭上的利劍；警方國家安全處也先後以違反國安法為由，拘捕了壹傳媒集團創辦人黎智英等泛民領袖。
上週，國安處還逮捕了蘋果日報及其母公司壹傳媒多名高層，並起訴其中兩人。
除了逮捕行動外，保安局還凍結了蘋果日報有限公司等3家關連公司的資產，合共港幣1800萬元，以致公司無法向員工發給薪水。蘋果日報管理層在缺錢及擔心再有員工被捕的情況下，只好結業，結束26年的歷史。
近日以來，蘋果日報事件備受關注，行政長官林鄭月娥在被問到此事時說，事件與新聞工作無關，強調這是一起違反國安法的案件。
不過，對於許多蘋果日報的讀者及社會菁英來說，這卻是對新聞自由的「嚴重打壓」。
曾在蘋果日報任職的資深媒體人李月華近日向媒體說，當前媒體面對的環境比過去惡劣，並指壹傳媒在沒有審訊、沒有裁決之下，公司資產被凍結，「這樣恐怖的做法，今日發生在蘋果日報，明天可以是明報或其他媒體」。
新任記者協會主席陳朗昇接受明報訪問時說，「現在說香港新聞自由最黑暗都沒用了，一定是最黑暗，我們就唯有努力在狹縫生存」。
浸大新聞系高級講師呂秉權日前接受明報訪問時說，蘋果日報能否生存不單反映出媒體市場情況，「也是一國兩制的寒暑表」，如果消失的話，反映出政權「失去了對這種聲音的容忍之量」。
他認為，蘋果日報的停運對港人及公眾知情權都是損失，並相信事件對其他媒體有警告意味，「讓大家知道有些紅線實際存在，可以言入罪」，預料部分原本較敢言的媒體未來會向中間靠攏，以換取生存空間。
他並說，近期不少媒體遭到「整頓」，例如官方香港電台不准某些節目繼續播放，「立場新聞」也遭親北京報章點名批評等。
在「反送中」及港區國安法實施後，官方港台明顯成為被整頓的對象，新任廣播處處長李百全3月掌管港台後，港台屢現人事變動，包括曾以激烈口吻詢問林鄭月娥的助理節目主任利君雅不獲續約。
最近，港台也解僱了主持人曾志豪，他過去一向主持具政治諷刺性的節目，同樣被建制派人士視為「反中亂港」的人物。
但相比之下，蘋果日報面對的卻是「滅門之災」，是首家因為港區國安法而關門的媒體。
當局會否繼續以違反國安法為此起訴其他媒體人，目前不得而知，但根據記協年初公布的調查，新聞界對此是有憂慮的。
記協5月公布的「新聞自由指數」顯示，新聞從業員對本地新聞自由的評分急跌，並創下歷史新低。
這次調查於2至3月進行，評分由最低的0至最高的100分。在公眾部分，「新聞自由指數」為42.6分，比之前一年的指數略為回升0.7分。
但在新聞從業員部分，指數只有32.1分，較2019年大跌4.1分，短短兩年間，已累計下跌了8.8分。
據公布，367名受訪新聞從業員中，91%認為香港新聞自由的整體情況比一年前倒退，多達85%受訪者同意港府是打壓新聞自由的來源。
記協指出，港區國安法訂立後，「港府持續打壓新聞業界，警方闖入新聞機構肆意搜查、起訴追尋真相的記者」等，令新聞採訪工作變得寸步難行、艱險重重。
面對困難，有人迎難而上，有人會退卻，一些支持泛民的媒體或意見領袖似乎選擇了後者，比如被視為支持泛民的中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強23日在明報發表告別文章，從此停寫。
蔡子強自1995年起就開始在明報寫文章，但今天卻要「告別」，他在文章中表示，「告別的不單是朋友，也包括我們長久以來的生活方式和相信的價值，例如無罪推定、言論自由……」。
蘋果日報的倒閉，以及蔡子強所表達的悲觀情緒，相信令不少人對本地新聞自由打上問號，未來情況是否繼續如此，或如同官方所說，基本法保障新聞自由，蘋果日報事件與新聞無關，且讓時間驗證。（編輯：吳柏緯）1100624