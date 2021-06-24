疫情趨緩、拉攏盟友 美媒：拜登終於「空出手」處理中國
美國總統拜登日前在七大工業國家組織（G7）領袖峰會上，力促聯盟團結對抗中國威脅，就新疆、香港人權議題表態並推出「重建更好世界計畫」抗衡中國「一帶一路」倡議。美國媒體報導，在阿拉斯加美中會談不歡而散後，拜登政府對中國的立場越趨明顯，近期拜登政府正在準備與北京進行磋商，可能將在二十國集團（G20）進行美中外長會談。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-06-24 11:45:53
《美國之音》報導，美國政府希望今年夏季派遣副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）前往中國訪問；白宮房面也在討論派遣國務卿布林肯（Antony Blinken）或是國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）訪問中國，準備10月G20的美中首長會面。
拜登政府上任後的5個月，都在專注處理內政議題，包括防治新冠肺炎（COVID-19）、疫苗接種計畫，以及提振受到疫情衝擊的經濟，推出一系列的紓困方案。隨著疫苗接種率提升，新增病例減少、住院率與死亡率雙降，拜登政府終於「空出手」來處理中國議題，拉攏盟友派遣國務卿布林肯、國防部長奧斯汀訪問日本、韓國，國務卿也在近期訪問歐洲加強美歐關係；上週拜登還與俄羅斯總統普丁在日內瓦會面，確保降低武裝衝突與核武威脅。
華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）向《金融時報》表示，在達到防治疫情、拉攏盟友，「現在他們（拜登政府）認為是改變工作重點的時候了，需要開始與中國進行對話，雖然他們可能不會明講。」