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水煮蛋還在用瓦斯？行家曝「熱水壺快煮法」：嫩滑不破裂

▲水雞蛋只能用瓦斯爐或電鍋嗎？其實還有更快速的煮法。近日搜狐生活智慧專欄《生活優評》就分享了「熱水壺快煮法」，不僅簡單省時，煮出來的蛋還很嫩滑，最重要的是，不易破裂又好剝。（圖／翻攝自搜狐號《生活優評》）
▲水雞蛋只能用瓦斯爐或電鍋嗎？其實還有更快速的煮法。近日搜狐生活智慧專欄《生活優評》就分享了「熱水壺快煮法」，不僅簡單省時，煮出來的蛋還很嫩滑，最重要的是，不易破裂又好剝。（圖／翻攝自搜狐號《生活優評》）

編輯中心/綜合報導

2021-06-24 12:13:14

雞蛋是我們日常生活中最常見的食物之一，幾乎是每個人家中冰箱必備的食材，而雞蛋的料理方式也相當多元，除了可以蒸、炒、煎外，還可以直接水煮，或是做成半熟蛋。其中，「水煮蛋」是許多人早餐的首選，但大部分的人都會直接將雞蛋放入鍋中，用瓦斯爐慢慢滾，有時常常人一走就忘記煮蛋這件事。事實上，水煮蛋還有更快速的煮法，近日搜狐生活智慧專欄《生活優評》就分享了「熱水壺快煮法」，不僅簡單省時，煮出來的蛋還很嫩滑，最重要的是，不易破裂又好剝。

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早上急著出門上班，但又想來一顆水煮蛋該怎麼辦呢？《生活優評》就不藏私的傳授一個「神速煮蛋妙方」，方法很簡單，首先，往熱水壺裡倒入水，水位大概佔熱水壺的一半即可，接著把雞蛋放進熱水壺中，並加入適量食鹽，之所以加入食鹽，是因為食鹽能防止蛋殼破裂，同時也可以起到一定的殺菌作用。

▲搜狐生活智慧專欄《生活優評》近日分享了「水煮蛋快煮法」，利用「熱水壺」也能煮出嫩滑順口又不黏殼的雞蛋。（圖／翻攝自搜狐號《生活優評》）
▲搜狐生活智慧專欄《生活優評》近日分享了「水煮蛋快煮法」，利用「熱水壺」也能煮出嫩滑順口又不黏殼的雞蛋。（圖／翻攝自搜狐號《生活優評》）
加完食鹽後，便可蓋上熱水壺的蓋子，按下開關按鈕，等熱水壺的水燒開後，將蓋子打開，繼續讓它煮3分鐘左右，由於水位較低，所以不用擔心熱水會濺出來，等煮滿3分鐘後，即可關閉熱水壺開關，撈出煮好的雞蛋，而用此方法煮出來的水煮蛋，不僅蛋殼不易破裂，雞蛋也不黏殼，十分好剝，而且雞蛋吃起來會更嫩滑，軟硬適中又不會太老。（編輯：許苡晴）

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