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李蒨蓉與尪大吵：我要離婚　認了同床17年「壓抑太久」

▲李蒨蓉（左）和老公李德立大吵一架。（圖／李蒨蓉臉書）
▲李蒨蓉（左）和老公李德立大吵一架。（圖／李蒨蓉臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-24 11:58:25｜2021-06-24 12:04:50

42歲女星李蒨蓉2004年嫁給身家超過20億、經營運動鞋貿易的集團CEO李德立，至今育有2子，過盡貴婦生活的她，6年前因「阿帕契事件」聲敗名裂，婚姻也備受考驗，所幸夫妻攜手挺過低潮。未料，她昨（23日）深夜突然在臉書寫下千字文，透露與丈夫吵到情緒崩潰，並哭著跟兒子說：「媽媽要離婚！」

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▲李蒨蓉負能量爆發。（圖／李蒨蓉臉書）
▲▼李蒨蓉負能量爆發。（圖／李蒨蓉臉書）
▲▼李蒨蓉負能量爆發。（圖／李蒨蓉臉書）
「居家防疫已經快把人給逼瘋了！」李蒨蓉說，夫妻的摩擦在所難免，但這次壓抑許久的怨氣一次爆發，她氣到爆粗口、手發抖，躲到廁所借酒澆愁，「我不是一個喜歡唉唉叫人，我認為那是弱者的表現，內心的我好強好勝，自從打卡風波後，我總覺得再也沒有任何事情可以難倒我，錯去！」

冷靜了一陣子，李蒨蓉到陽台抽菸打文章，感嘆世界何其大，卻沒有自己的容身之處，「我也想灑脫一個人走走，到頭來最不放心的還是家庭」，兒子看她哭跑來安慰，李蒨蓉脫口「媽媽要離婚」，兒子問他要跟誰，李蒨蓉回：「你都快要18歲了，有差嗎？」

文末，李蒨蓉一秒頓悟，「果真現階段家庭是孩子的全部，眼淚吸回去，我只抽一根菸，頭好痛，今晚睡沙發。」文章一出，好友李明川、黃小柔留言關心，網友也慰問，「真的需要有放風自我的時間」、「真實的文，看了卻沒覺得不好」、「發洩情緒，壓力就釋放了，老夫老妻了，就算了饒他吧」、「睡一覺起來希望心情平復些」。（編輯：楊穎軒）

▲李蒨蓉（前）和李德立結縭17年。（圖／李蒨蓉臉書）
▲李蒨蓉（前）和李德立結縭17年。（圖／李蒨蓉臉書）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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