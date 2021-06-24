梨山防疫警戒沒遊客 甜美蜜李搶鮮拚網購

台中梨山地區進入溫帶水果產季，目前果肉如西瓜般紅嫩的西瓜李已經開始採收，緊接著黃金李、花蘿李、加州蜜李等各種美味的梨山蜜李相繼成熟接棒上市。由於防疫三級警戒延長至7 月12日，梨山風景區配合防疫政策仍暫時不開放遊客前往，當地農民拚網購宅配或另找賣場通路，交通部觀光局參山國家風景區管理處呼籲民眾多利用宅配通路網購梨山溫帶水果，減少農民損失。
記者柳榮俊/台中報導
2021-06-24 14:17:25
參山處代理處長曹忠猷表示，梨山溫帶水果特別甜美、風味獨特，自6月初開始陸續成熟上市，往年暑假旺季帶來遊客採購當地農特產，以目前盛產各種李子為例，因量少、產期短幾乎遊客就買走了，不用促銷。今年全國防疫三級警戒延長，遊客不能上山，水果成熟不等人，參山處要邀請民眾多利用網購宅配，購買梨山水果品嘗特有的高山風味。
參山處說，往年暑假期間吸引很多遊客到梨山度假避暑，今年配合防疫福壽山農場及梨山賓館等都暫停停業到7月12日，影響梨山地區觀光產業鏈甚鉅，但從6月份開始到年底，梨山開始進入一年當中水果產季，從6月的梨山蜜李、7-8月水蜜桃、9月世紀梨，一路到10-11月的蜜蘋果，11-12月甜柿與雪梨，少了遊客，農民希望網購宅配或賣場通路繼續來支持梨山地區的觀光農特產。
和平區民代表羅進玉也分享西瓜李的挑選與保存秘訣，首先表皮上的果粉是新鮮的象徵，蒂頭周圍的表皮也應該是光滑，收到水果後可以室溫放個一天，再冷藏保存，蜜李就會從酸轉甜。他邀請大家品嘗梨山蜜李正是時候。
參山處在防疫期間呼籲國人暫時不要上梨山，也會隨時巡查勸離遊客，同時利用這段期間對所轄觀光遊憩設施進行加強檢修，隨時為疫情解封做好準備，同時也對在地農民的進行肥料使用輔導，減少蒼蠅孳生，提升旅遊環境品質。