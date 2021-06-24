綠電搶購戰！科技巨擘買爆　海量錢潮灌入再生能源

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BloombergNEF資料顯示，根據公開揭露的再生能源採購協定，綠能的全球前六大企業買主中，有四家是科技大廠，包括亞馬遜、谷歌、臉書、微軟。上述業者累計採購了25.7 GW的綠電、佔全球企業總購買量的25.7%。亞馬遜是全球綠電的頭號企業買主，23日該公司才宣布，將在全球14家新太陽能和風能發電廠，購買1.5 GW的電力。亞馬遜計畫2025年時，全數改用綠電。
再生能源開發商表示，科技大廠拼命買綠電，鼓舞其他企業跟進，帶旺購電合約(Power Purchase Agreement、PPA)需求。業者說，綠能項目的前期投資所費不貲，要好幾年才能回收成本，除非該項目有錨定買家承諾買進大量電力；不然的話，銀行通常不願融資，而且就算放款，也會開出較嚴苛的條件。
亞馬遜答應向西班牙5家太陽能發電廠購電，數家科技巨頭也想簽定新約。再生能源商Encavis的Martin Scharrer說，他們與所有相關企業洽談。 Scharrer先前和亞馬遜敲定了西班牙塞維亞(Seville)光電廠的購電合約。
拜登基建利多 助美擺脫化石燃料
不只企業，拜登政府也力推綠能。華盛頓郵報、Solar Power Wolrd先前報導，3月31日美國總統拜登公布了基礎建設方案，他要運用聯邦政府的力量和資源，介入電力市場、加速發展太陽能和風能，協助美國加速擺脫對化石燃料的依賴。
拜登綠能計畫的重心是創立全國標準，要求公用事業商供電時，必須使用一定比例的太陽能、風能等再生能源。使用綠能的比重將隨著時間增加，要讓美國在未來15年逐步減用煤炭、天然氣、石油。儘管美國有30個州已經要求電廠使用綠能，拜登方案是好幾個世代以來，聯邦政府對電力產業最全面性的介入。
拜登政府的氣候變遷計畫顧問Tom Steyer高呼，此一計畫是美國能源軌跡的「轉捩點」(inflection point)。
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資料來源-MoneyDJ理財網