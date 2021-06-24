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綠電搶購戰！科技巨擘買爆　海量錢潮灌入再生能源

綠電搶購戰！科技巨擘買爆 海量錢潮灌入再生能源（圖／MoneyDJ新聞）
綠電搶購戰！科技巨擘買爆 海量錢潮灌入再生能源（圖／MoneyDJ新聞）

MoneyDJ理財網

2021-06-24 15:56:08

為了確保耗電的數據中心能有足夠電力，科技巨擘啟動綠電搶購戰。這讓科技大廠成了形塑再生能源市場的要角，一些業者指出，企業資金比政府補助更重要。

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華爾街日報23日報導，科技巨頭動用傲人財力，以空前規模資助太陽能、風能等綠能項目。部分永續能源業者說，科技業者願意提前付款，同意簽署合約以特定價格長期購買綠電，讓企業成了再生能源投資的主要推手，地位比政府補助更重要。谷歌能源主管Michael Terrell直呼：「這幾乎像是清淨能源的奔湧潮(stampede)」

BloombergNEF資料顯示，根據公開揭露的再生能源採購協定，綠能的全球前六大企業買主中，有四家是科技大廠，包括亞馬遜、谷歌、臉書、微軟。上述業者累計採購了25.7 GW的綠電、佔全球企業總購買量的25.7%。亞馬遜是全球綠電的頭號企業買主，23日該公司才宣布，將在全球14家新太陽能和風能發電廠，購買1.5 GW的電力。亞馬遜計畫2025年時，全數改用綠電。

再生能源開發商表示，科技大廠拼命買綠電，鼓舞其他企業跟進，帶旺購電合約(Power Purchase Agreement、PPA)需求。業者說，綠能項目的前期投資所費不貲，要好幾年才能回收成本，除非該項目有錨定買家承諾買進大量電力；不然的話，銀行通常不願融資，而且就算放款，也會開出較嚴苛的條件。

亞馬遜答應向西班牙5家太陽能發電廠購電，數家科技巨頭也想簽定新約。再生能源商Encavis的Martin Scharrer說，他們與所有相關企業洽談。 Scharrer先前和亞馬遜敲定了西班牙塞維亞(Seville)光電廠的購電合約。

拜登基建利多 助美擺脫化石燃料

不只企業，拜登政府也力推綠能。華盛頓郵報、Solar Power Wolrd先前報導，3月31日美國總統拜登公布了基礎建設方案，他要運用聯邦政府的力量和資源，介入電力市場、加速發展太陽能和風能，協助美國加速擺脫對化石燃料的依賴。

拜登綠能計畫的重心是創立全國標準，要求公用事業商供電時，必須使用一定比例的太陽能、風能等再生能源。使用綠能的比重將隨著時間增加，要讓美國在未來15年逐步減用煤炭、天然氣、石油。儘管美國有30個州已經要求電廠使用綠能，拜登方案是好幾個世代以來，聯邦政府對電力產業最全面性的介入。

拜登政府的氣候變遷計畫顧問Tom Steyer高呼，此一計畫是美國能源軌跡的「轉捩點」(inflection point)。

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。



資料來源-MoneyDJ理財網

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