政院推紓困4.0精進方案　國民黨批受惠民眾不到一半

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國民黨表示，黨主席江啟臣於6月1日率先呼籲在三級管制實施期間，暫緩夏季電價，獲得民進黨團支持；江主席也強調，政府不應該只針對特定單一行業補助，要讓未登記攤販、自營商及無僱主的人也都能獲得幫助，欣慰行政院此次紓困精進方案中都納入這些建言，跟進並落實國民黨的主張。
不過，政院對於一般住宅用戶僅取消6月夏季電價，但目前全國三級警戒已延長到7月中，未來情勢演變更難以預期，政院的作法顯得為德不卒。
此外，蔡政府針對這波疫情再次推出10萬元勞工紓困貸款，但卻處處設限，不只有年收入門檻，名額也明顯不足，許多勞工申貸無門。國民黨日前呼籲增加可申辦名額，讓受到疫情衝擊的勞工朋友們渡過難關。
儘管行政院今日公布將名額加碼，但國民黨強烈質疑，去年疫情時勞工紓困貸款名額合計100萬人，今年這波疫情對勞工的衝擊遠較去年嚴重，政院卻未能記取去年的經驗與教訓，一開始提出50萬的勞工紓困貸款名額，僅為去年一半，在超過百萬民眾搶貸後，才又宣布加碼，過程荒腔走板，明顯行政怠惰，試問行政院的超前部署在哪？
國民黨強調，此波疫情對全民都衝擊甚大，蔡政府擠牙膏式的紓困，不但內容「複製貼上」不用心，涵蓋面更明顯不足，且許多申請規定門檻繁複，讓民眾極為不便，都需要深切檢討。
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