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政院推紓困4.0精進方案　國民黨批受惠民眾不到一半

▲政院推紓困4.0精進方案，國民黨表示，樂見行政院從善如流，受惠民眾不到一半。（圖／資料照片）
▲政院推紓困4.0精進方案，國民黨表示，樂見行政院從善如流，受惠民眾不到一半。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-06-24 15:29:16｜2021-06-24 15:29:39

行政院紓困4.0精進方案出爐，國民黨今（24）日表示，樂見行政院從善如流，跟進採納國民黨提出的暫緩夏季電價、勞工紓困貸款名額加碼等主張，但新方案中仍有許多不夠到位之處，整體而言，受惠人數仍不到全民的一半，未能全盤照顧因疫情導致生活困苦的民眾。國民黨將針對紓困不足的面向持續提出建言，並呼籲政院「再精進」，真正減少受疫情衝擊的「紓困孤兒」。

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國民黨指出，依據國家發展委員會的數據，上一波紓困方案惠及約1,368萬人，紓困涵蓋率不到6成；這次紓困4.0，原本個人紓困730萬人次，涵蓋率僅約3成，若加計今日精進方案受惠人數108萬人次，總涵蓋率仍不到5成，與國民黨主張每人普發一萬元現金紓困相距甚遠，呼籲政院應儘速啟動下一階段的修正，加強紓困的及時與到位。

國民黨表示，黨主席江啟臣於6月1日率先呼籲在三級管制實施期間，暫緩夏季電價，獲得民進黨團支持；江主席也強調，政府不應該只針對特定單一行業補助，要讓未登記攤販、自營商及無僱主的人也都能獲得幫助，欣慰行政院此次紓困精進方案中都納入這些建言，跟進並落實國民黨的主張。

不過，政院對於一般住宅用戶僅取消6月夏季電價，但目前全國三級警戒已延長到7月中，未來情勢演變更難以預期，政院的作法顯得為德不卒。

此外，蔡政府針對這波疫情再次推出10萬元勞工紓困貸款，但卻處處設限，不只有年收入門檻，名額也明顯不足，許多勞工申貸無門。國民黨日前呼籲增加可申辦名額，讓受到疫情衝擊的勞工朋友們渡過難關。

儘管行政院今日公布將名額加碼，但國民黨強烈質疑，去年疫情時勞工紓困貸款名額合計100萬人，今年這波疫情對勞工的衝擊遠較去年嚴重，政院卻未能記取去年的經驗與教訓，一開始提出50萬的勞工紓困貸款名額，僅為去年一半，在超過百萬民眾搶貸後，才又宣布加碼，過程荒腔走板，明顯行政怠惰，試問行政院的超前部署在哪？      

國民黨強調，此波疫情對全民都衝擊甚大，蔡政府擠牙膏式的紓困，不但內容「複製貼上」不用心，涵蓋面更明顯不足，且許多申請規定門檻繁複，讓民眾極為不便，都需要深切檢討。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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