超狂期末考！長庚科大將術科考搬到家中

在新冠肺炎疫情衝擊下，全台教育全面網路化，雖然免除了群聚的風險，卻也增加了教學的難度。為了真正做到「停課不停學」，長庚科技大學保健營養系與團膳業者合作，將實體術科考試搬進了學生家中！將實作課所需之食材與工具做成課程食材箱，再透過物流配送至學生家中，一來可解決學生外出採買食材的群聚風險，二來也幫團膳業者降低因疫情造成的損失。
記者李春台/桃園報導
2021-06-24 15:49:47
這種超狂的教學方式，自然也在學生間引發不小的話題。前天Dcard有長庚科大學生分享所收到的課程食材箱，不但附上了每一項食材，工具部分連最細節的電子秤都不放過，堪稱最狂的遠距實作課程。讓網友忍不住驚嘆「我也想要一箱」「好用心的老師」「我們學校都沒這麼瘋狂」
除了提供完善的材料外，長庚科大還邀請家長一同參與術科考試陪考，協助紀錄、拍攝考生的操作過程。同學在家實作比照在校考試的標準，需全程配戴口罩與帽子，並確實做好食材秤重、洗滌與烹煮等所有作業。
完成後的作品須給與陪同的家長試吃評分，希望能藉此舒緩疫情帶給家庭的緊張氛圍、增進親子互動，也讓家長見證孩子的成長。
長庚科大保健營養系邱麗玲老師也請同學將自己完成的作品上傳至臉書，讓親友們一同來觀賞，累積到最多留言、按讚的前三名，還可為作品加分。如此有創意的教學方針，讓不少網友讚嘆老師的用心，也讓人見識到了遠距教學上的無限可能性。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。