中醫推５食材、穴位助防疫，抗病毒、抗發炎、增強免疫力！

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中醫講究「治未病」，治未病的意思就是在疾病還沒發生之前，就先作好防禦，尚未發病就先治療，但是怎麼防禦呢?平常就可以做好免疫力疊加的功夫，以下出現在國外期刊中增強免疫力的幾種方法，在勤洗手、戴口罩、打疫苗之外，平常還能怎麼增強免疫力呢？
總結來說，可於平常使用穴位刺激、薑黃、益生菌、大蒜、肉桂和黑胡椒等方法或食物，這些都有科學證明可以減少感染COVID-19及感染後的副作用，例如：呼吸道感染、肺纖維化、瀰漫性肺泡損傷、肺炎和急性呼吸窘迫綜合徵，以及相關的感染性休克、肺和腎損傷的症狀，這些方法簡單方便、甚至在家裡有現成的食物可以使用。
在針灸穴位方面：
2020年9月《醫學（Medicine）》發表：針灸可通過刺激交感神經、下丘腦-垂體-腎上腺軸等神經抗發炎通路發揮作用，減少發炎反應；此外，同樣的期刊在10月發表了針灸能改善的症狀還包括感染武漢肺炎之後的：焦慮症、失眠、白細胞減少、疲勞、噁心嘔吐、腹痛、腹脹和呼吸困難的問題。我們也推測若是以三伏貼長期刺激穴道，能產生同樣的效果，無論是男女老幼大人小孩，均可以中醫的角度使用對症的中藥，敷貼在特定穴位，達到調整體質的效果。
在食物方面：
薑黃：
2020年10月《植物療法雜誌（Phytotherapy Research）》發現：薑黃素具有廣泛的生物作用，包括抗菌、抗病毒、抗真菌、抗氧化和抗炎活性，薑黃素對多種病毒發揮抗病毒作用，包括流感病毒、腺病毒、肝炎、人乳頭瘤病毒 (HPV)、人類免疫缺陷病毒 (HIV)、單純皰疹病毒-2 (HSV-2) 。薑黃素通過各種機制發揮抗病毒作用，包括抑制病毒進入細胞、抑制病毒和病毒蛋白酶的包裹、抑制病毒複製以及調節多種信號通路，因此，薑黃素是具有對抗 COVID-19 發病機制的必須食物之一。
益生菌：
2019年11月《前沿免疫雜誌（Front Immunol.）》提出：益生菌能通過調節 NF-κB、MAPK 和模式識別受體（PRR）通路來發揮抗發炎和免疫調節作用，從而降低 Th2 反應並上調 Th1 反應。此外，益生菌可以改善先天免疫反應和對抗發炎反應，並透過調整腸道環境，改善黏膜健康，有助於預防及對抗 COVID-19 。
大蒜：
2020年11月《營養學雜誌（Nutrition Journal）》研究發現：大蒜可以抑制SARS-CoV-2 的病毒複製，減少COVID-19的爆發，因為大蒜能提高血液循環、提高免疫力，此外，大蒜能幫助提高維生素B1、B2吸收，其中B1能幫助促進體內醣分解，B2促進代謝、活化細胞、消除疲勞。
肉桂：
2018年10月《食品藥物分析雜誌（Journal of Food and Drug Analysis）》彙整：肉桂具有抗菌、免疫調節作用、抗真菌活性，亦可緩和糖尿病的腎臟病變，此外發現肉桂醛通過抑制 NF-κB 活化來抑制 TNF-α 誘導的炎症，所以肉桂可以用於緩解 SARS-CoV-2 引起的肺炎現象。
黑胡椒：
2017年10月《國際免疫藥理學（Int Immunopharmacol.）》提到：黑胡椒長期以來被用於許多菜餚中，從黑胡椒的乙醇提取物中獲得的胡椒鹼具有很強的抗炎作用。它通過促進吞噬細胞的吞噬活性來促進先天免疫，並且是一種有效的抗氧化劑，可通過中和自由基、ROS 和羥基自由基來防止氧化損傷，因此可以用於抑制 COVID-19 期間引起的發炎反應。
不只上述的食物具有抗COVID-19、促進免疫力的作用，還有許多食物，例如：生薑、洋蔥、檸檬、羅勒等，可以減輕由於 SARS-CoV-2 感染引起的病理影響，平常時可以藉由上述的穴位刺激及食物攝取，做為疫情發生期間的增強免疫力的方法。
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