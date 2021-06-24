BTS隊長嘗試種向日葵　2株驚見「超奇蹟變化」

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JIN對於「THE BEST CHOICE」直率表示：「在討論要不要辦這個SHOWCASE時，我選擇了要舉辦，真的是BEST CHOICE！」J-HOPE提到「THE BEST MOMENT」時表示：「紀念出道8週年所舉辦的ONLINE FANMEETING真的讓我非常幸福。」V則說：「THE BEST MOMENT莫過於現在這個瞬間！」
對於精選輯中的收錄曲，成員也講到各自印象深刻的原創日文歌曲。JIMIN說：「《Crystal Snow》讓我很有印象。這首歌是跟ARMY們（粉絲名）在MUSTER一起唱的歌曲，非常喜歡這首歌。」SUGA則舉出在ARMY面前還沒表演過的《Stay Gold》，「希望有朝一日能跟大家一起唱，創造幸福美好的回憶」。
JUNG KOOK與日本樂團back number合作的《Film out》，除了自己有參與歌曲製作，對於當初收到母帶時，全部音節只有「啦啦啦」的導唱版本也特別印象深刻，他覺得這首歌的旋律很棒，所以想加入自己的特色，最後完成很棒的曲子。
BTS活動最後以《Film out》作為節目收尾，並向歌迷傳達：「等狀況好轉後會馬上去見大家的，在那之前請各位都要健健康康。」BTS最新精選輯《BTS, THE BEST》環球官方進口盤，在台限量發行中。
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