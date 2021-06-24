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BTS隊長嘗試種向日葵　2株驚見「超奇蹟變化」

▲BTS為了《BTS, THE BEST》舉辦線上活動，並透露最近的趣事。（圖／BTS Twitter）
▲BTS為了《BTS, THE BEST》舉辦線上活動，並透露最近的趣事。（圖／BTS Twitter）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-06-24 21:00:00

南韓天團BTS防彈少年團推出日文精選專輯《BTS, THE BEST》，為了紀念發行，舉辦《BTS, THE BEST - special online showcase》活動，並找來古家正亨主持，隊長RM提到：「最近種了兩株向日葵，原本有一株感覺沒什麼精神，但今早那一株又恢復精神了，讓我很開心，這是近期THE BEST ARCHIVEMENT。」 

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▲▼BTS發行精選輯《BTS,
▲▼BTS發行精選輯《BTS, THE BEST》。（圖／環球）
▲▼BTS發行精選輯《BTS,
JIN對於「THE BEST CHOICE」直率表示：「在討論要不要辦這個SHOWCASE時，我選擇了要舉辦，真的是BEST CHOICE！」J-HOPE提到「THE BEST MOMENT」時表示：「紀念出道8週年所舉辦的ONLINE FANMEETING真的讓我非常幸福。」V則說：「THE BEST MOMENT莫過於現在這個瞬間！」 

對於精選輯中的收錄曲，成員也講到各自印象深刻的原創日文歌曲。JIMIN說：「《Crystal Snow》讓我很有印象。這首歌是跟ARMY們（粉絲名）在MUSTER一起唱的歌曲，非常喜歡這首歌。」SUGA則舉出在ARMY面前還沒表演過的《Stay Gold》，「希望有朝一日能跟大家一起唱，創造幸福美好的回憶」。 

JUNG KOOK與日本樂團back number合作的《Film out》，除了自己有參與歌曲製作，對於當初收到母帶時，全部音節只有「啦啦啦」的導唱版本也特別印象深刻，他覺得這首歌的旋律很棒，所以想加入自己的特色，最後完成很棒的曲子。 

BTS活動最後以《Film out》作為節目收尾，並向歌迷傳達：「等狀況好轉後會馬上去見大家的，在那之前請各位都要健健康康。」BTS最新精選輯《BTS, THE BEST》環球官方進口盤，在台限量發行中。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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為避免浪費，您認為是否能讓不在造冊名單上的其他人施打呢？

是，每一劑疫苗都該充分應用
否，應該要依照中央規定順序
96.3%3.7%
2021-06-24-2021-06-27

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
20.55%79.45%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.57%8.43%
2021-06-21-2021-06-24
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