許效舜、浩子創業賣「AV男優小白褲」　成人片帝王都說讚

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浩子跟許效舜自爆看完《AV帝王》後「就一直穿著白色小內褲」，這次大膽向山田孝之探聽內褲顏色，未料山田毫不扭捏說出：「我穿黑色四角褲！」談話尺度不設限，跌破2人眼鏡。
浩子、許效舜表示看完《AV帝王》便萌生創業夢，想打造出宛如村西透的輝煌成就，但深怕為時已晚，不料山田孝之聽完竟直呼：「你們一定會成功！」更提出村西透曾經欠債50億日圓，現在依舊活得相當好為例，藉日本AV帝王的真實故事來鼓勵大家「有夢就去拚」。
《AV帝王2》找來原班人馬山田孝之、滿島真之介、玉山鐵二、森田望智演出，並加入女星恒松祐里飾演第二季要角。第二季劇情描述1989年平成元年，村西（山田孝之 飾）站上成人影片產業的巔峰，並想將事業版圖擴展至衛星電視，為了一圓「讓A片如雨般從天而降」的崇高夢想四處籌錢。與他合作緊密的事業夥伴川田（玉山鐵二 飾）見狀後質疑他的決定，村西卻無視川田的意見，與他拆夥後另開一間名叫「鑽石影像」的新公司，開始主打包括乃木真梨（恒松祐里 飾）在內的新人女優。另一方面，他的前合夥人敏（滿島真之介 飾）加入黑道組織，並對村西的成功感到五味雜陳。《AV帝王》一、二季可至Netflix收看。