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陳其邁認錯　高雄護專生誤打AZ疫苗有疏失

▲高雄市2名未滿18歲在長趙機構的護專生遭報施打的AZ疫苗，陳其邁在防疫記者會上立刻認錯。(圖／高市府提供)
▲高雄市2名未滿18歲在長趙機構的護專生遭報施打的AZ疫苗，陳其邁在防疫記者會上立刻認錯。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-24 18:31:09

高雄市2名未滿18歲在長照機構的護專生遭爆誤打的AZ疫苗，事後還在IG發限時動態表示，「祝我們兩個好運，希望打完疫苗隔天不要死在家裡」。高雄市長陳其邁今（24）日在記者會上道歉認錯強調，「沒錯!我們行政人員是有疏失，我也要求立刻檢討改進」。

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高雄市爆出有2名在長照機構打工的16歲護專生，被機構造冊列入施打名單，但AZ要18歲以上才能施打，然而2人20日前往巨蛋接種，直到打完疫苗都沒被發現年齡不符，事後2人出現發燒情況，還在Instagram發限時動態。陳其邁在防疫記者會上，被問到有關於兩名16歲長照中心護專生接種疫苗的問題，除交由衛生局簡任技正潘炤穎做詳細說明外，也立刻認錯。

潘炤穎證實指出，該起疫苗烏龍，確實是高雄市第一起，據了解，日前要求住宿型長照機構工作人員全面接種疫苗，而這兩為不該出現在名冊內的工讀生，卻被報在名冊裡面，而在接種前，工作人員僅留意工作證、勞健保證明，忽略去看年齡問題，衛生局確實有疏失，並立即下達確實檢討。

對於此起烏龍事件，陳其邁認錯表示，「沒有錯，我們行政人員是有疏失，我也要求立刻檢討改進」，他也請高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文協助追蹤2位學生的身體狀況。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示，會密切關注這兩位護專生的狀況，目前除了施打地方有點痠痛，其他沒異常，高醫會持續對護專生身體狀況追蹤給予最好照顧。

另外，針對台北市長柯文哲及國民黨台北市議員羅智強闢平昨天他批評新北恩主公醫院匡列跟疫調不實是卸責、甩鍋。陳其邁則回應強調，疫調有疏漏「我有提醒了，就講到這樣就好了」。

陳其邁強調，疫情流行期間同島一命，要互相合作，而昨日他提醒了疫調過程中有疏漏的地方，就要抓漏、補漏，恩主公個案造成高雄的情況，但同時間、同病房也有其他地方個案發生，這就是疏漏。他也認為，防疫本來就很辛苦，如何互相補位、互相提醒本來就很重要，高雄市做不好的地方也歡迎其他縣市指正，都虛心接受。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

為避免浪費，您認為是否能讓不在造冊名單上的其他人施打呢？

是，每一劑疫苗都該充分應用
否，應該要依照中央規定順序
100%0%
2021-06-24-2021-06-27

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
20.43%79.57%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.39%8.61%
2021-06-21-2021-06-24
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