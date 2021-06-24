陳其邁認錯　高雄護專生誤打AZ疫苗有疏失

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潘炤穎證實指出，該起疫苗烏龍，確實是高雄市第一起，據了解，日前要求住宿型長照機構工作人員全面接種疫苗，而這兩為不該出現在名冊內的工讀生，卻被報在名冊裡面，而在接種前，工作人員僅留意工作證、勞健保證明，忽略去看年齡問題，衛生局確實有疏失，並立即下達確實檢討。
對於此起烏龍事件，陳其邁認錯表示，「沒有錯，我們行政人員是有疏失，我也要求立刻檢討改進」，他也請高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文協助追蹤2位學生的身體狀況。
高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示，會密切關注這兩位護專生的狀況，目前除了施打地方有點痠痛，其他沒異常，高醫會持續對護專生身體狀況追蹤給予最好照顧。
另外，針對台北市長柯文哲及國民黨台北市議員羅智強闢平昨天他批評新北恩主公醫院匡列跟疫調不實是卸責、甩鍋。陳其邁則回應強調，疫調有疏漏「我有提醒了，就講到這樣就好了」。
陳其邁強調，疫情流行期間同島一命，要互相合作，而昨日他提醒了疫調過程中有疏漏的地方，就要抓漏、補漏，恩主公個案造成高雄的情況，但同時間、同病房也有其他地方個案發生，這就是疏漏。他也認為，防疫本來就很辛苦，如何互相補位、互相提醒本來就很重要，高雄市做不好的地方也歡迎其他縣市指正，都虛心接受。
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