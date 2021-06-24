疫苗覆蓋率成解封要件？侯友宜：得看隱形傳播鏈是否壓制

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侯友宜今（24）日在新北防疫應變會議上表示，面對未來的走向（解封），疫苗的覆蓋率多少才是有感，有賴專家做好評估，但不僅單一評估疫苗的覆蓋率，還要看隱形傳播鏈壓到多少，新北的隱形傳播鏈由5%壓到1%，甚至每天快篩陽為0.1%；同時重症、死亡率是否大幅的下降，這都是參考的指標，藉由專家的評估，往好的方向一起努力。
侯友宜指出，新北目前有2058人居家隔離，累計確診人數為6300例，4270人解除隔離，今日新增54例的確診個案，以板橋的11最高，其次為中和8例、三重與五股各7例；此外，社區篩檢站的總篩檢人數為110016人，快篩陽性數1144人，總體的陽性率為1.0％，昨日的篩檢人數有5574人篩檢，快篩陽性數8人，陽性率0.1%。
侯友宜分析，今日新增的54例確診感染源，以家戶有27人、佔50%最多，職場19人（北農9人、環南市場3人、濱江市場1人、公司4人、商店1人、司機1人）、佔35%，醫療院所機構5人、佔9%，不明感染源3人、佔6%，其中有14人在居家隔離中篩檢確診，7人在解隔前確診；此外，54例的確診個案中，有16人住院治療，38人在集中檢疫中心。
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