未說明苗栗移工禁令是否延長　他點出五大管理移工不當處

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22日時傳出移工在大雨的夜晚中搬遷，且到新址後還無床可睡之情事。不但苗栗縣議員陳品安發聲質疑，另一名苗栗縣議員曾玟學亦批評，「昨日京元電的竹南跟造橋宿舍都發生不少問題，今日仍未看到明顯改善，科技廠針對宿舍降載，但是否有新增宿舍，不然宿舍密度應如何降低，縣府報告也隻字未提。」
曾玟學指出的五大點包括：移工自付租金還被擅自打包私人物品、沒床可睡、物品像垃圾一樣被放置、降載實施程度以及移工禁令的實施奇怪度和是否要延長。
隔離移工回宿舍後發現自己物品成堆被清出在走廊，「前幾天就有隔離中的移工跟議員陳情，他們每個月要付3500元租金的宿舍，在沒有任何告知的情況下，私人物品被擅自打包得像垃圾一樣堆在走廊，且有人的床位竟已經住了其他人。」
且又面臨沒床可睡的困境，「昨天許多搬到造橋也反應因為時間匆忙，有些人沒有晚餐，且根本沒有床，通通像擠沙丁魚一樣睡到地板上，甚至還有房間太小睡在桌子上、走廊上的。
床的部分原本仲介公司是有找搬家公司幫忙，但一聽到是京元電宿舍，就沒有搬家公司敢接，所以仲介公司只好靠自己的員工慢慢搬慢慢組，導致速度跟不上，有員工直到此刻還是沒床睡。」
「擅自移動物品跟宿舍分配的問題還是很大，把員工私人物品堆的跟垃圾堆一樣讓人很生氣也很無奈，因為已經發生，也沒辦法恢復原狀，這段時間只能不斷請勞青處注意移工宿舍狀況，避免之後再發生類似事件。
但目前也沒看到有新的宿舍區，令人擔憂降載是不是只把人塞到看不見的地方應付檢查，之後又會變成原樣？還要持續觀察。」
降載方面，他質疑：「而更有一批員工被要求從竹南搬到造橋，造橋宿舍空間比竹南宿舍更小，大多數卻仍是6人一房，只是室友換人，房間放上三組床架後只剩走路空間，許多人抱怨，那倒不如維持原狀，調整後的空間變得更密集，真的能達到降載功能嗎？」
關於移工禁令，他表示：「徐縣長的移工禁令，也把完全不相關的移工鎖了兩週，這樣的隔離時間連高風險的人都住完防疫旅館要回來上班了，全縣的外籍員工還要被一起限制實在很奇怪，而解除這項禁令也非要讓移工可以到處啪啪走，在7/12前都是三級警戒，一樣是非必要避免外出，帶好口罩做好實聯制且不得群聚。」
曾玟學表示，針對此窘境，他已就造橋宿舍的空間分配問題請勞青處協助了解，看起來應該至多是雙人房的空間塞到六個人，是否符合勞動部「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」之中居住空間面積每人3.6平方公尺的基準，若移工居住空間若未符合裁量基準，可要求業者、雇主限期改善，遲未改善將可裁罰6到30萬元，且不允許該空間繼續居住移工，最嚴重狀況可廢止聘僱許可。
不少台灣人見狀都紛紛留言表示「我在國外當台勞的sharehouse再擠也至少有床可以睡有走道可以走，要勞工睡地板還亂丟人家行李實在是太太糟糕了！」、「覺得台灣這些年所謂進步全是假象，有些台灣人從來沒把人當人來看」和外籍移工直接留言表示，自己到現在都還沒有床可以睡只能睡在桌上，令人感到相當不可思議。
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