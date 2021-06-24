長者注射疫苗後不治　桃園新增2死亡個案

桃園市近日出現2名長者施打疫苗後，身體出現不適送醫後不治的案例。針對2起個案，警方已報請桃檢相驗釐清死因。市府衛生局也表示，相關疑似接種死亡案都會追蹤調查，也希望家屬配合同意解剖以確認是否與接種疫苗有關。
記者李春台/桃園報導
2021-06-24 18:45:39
一位住龜山區的陳姓老翁16日在長庚醫院桃園分院接種疫苗，返家4天後身體出現不適症狀，家人趕緊送往林口長庚院醫院救治，23日晚間病情出現惡化，24日凌晨死亡，警方已報請桃檢相驗確認死因；另1名住在中壢區79歲張姓婦人，19日在龍岡國中社區接種站接受AZ疫苗施打，23日晚間發生不適，張婦突然翻白眼，隨即陷入昏迷，家人緊急將她送衛福部立桃園醫院急救，但仍然於23日下午5時左右宣告不治。
針對上述2起死亡意外，桃園警方均已報請桃檢檢察官進行相驗以釐清死亡原因；市府也表示，針對接種疫苗前後發生猝死個案，都會持續追蹤調查。桃園市政府下午疫情說明記者會中，衛生局長王文彥也對此表示，近一個多禮拜，死亡大概20多位。但跟據資料，有部分個案是跟疫苗沒有關係，其中一例是主動脈破裂、心肌梗塞或中風，還要進一步調查。大部分病人需要做解剖，但部分病人家屬不願意。王文彥強調，希望能配合檢查是最好，讓我們找出真相。
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