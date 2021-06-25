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外送員接單見「商品」秒愣！店員都尷尬　眾驚：恥度全開

▲一名外送員分享自己接到一筆訂單，其訂單內容物連店員都尷尬。（示意圖／翻攝photoAC）
▲一名外送員分享自己接到一筆訂單，其訂單內容物連店員都尷尬。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-25 10:48:13

外送平台近幾年來興起，從一開始只提供熟食、手搖店服務，到近幾年發展越趨完整，平台也跟超商、超市甚至是寵物店等店家合作，方便民眾不出門也能在家購物。不過，就有外送員分享日前接到一筆特殊的訂單，一到現場不僅超冏，送到地點時跟客人對視也是尷尬，貼文引發熱議。

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原PO在「外送員的奇聞怪事」貼文指出「接到這張單，一到店裡面喊要取餐，店員就尷尬的說『你辛苦了...』，騎車在路上一直在想這到底是吃的還是用的...看完品名知道了，但是尷尬的是我要跟顧客說什麼？『你好..你的餐點..』，但我這樣說對嗎？」

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▲網友分享自己接到一筆情趣用品店的訂單，內容物讓店員也超尷尬。（圖/外送員的奇聞怪事）
「後來送到位之後還是想說算了，就跟客人說『你是熊貓取件的嗎？』結果客人拿了就跑」原來，原PO接到「情趣用品」店的外送訂單，內容物則是尷尬的「男用保健品」，不僅取餐時連店員都尷尬，客人自己取完餐後也快速地跑開，算是一次特別的經驗。

貼文一出，網友紛紛回應「現在外送會不會太多元＝＝」、「上次也是接到超商的保險套，真的有夠尷尬，這種東西幹嘛不自己去買啦」、「昨天看外送平台，瀏覽時看到情趣用品店，還想說這會有生意嗎？誰會有勇氣請熊貓外送情趣用品？看到這篇...摁摁秒懂了」、「果真還是有一片市場」、「還真的有人會在熊貓買這種東西...太扯了」、「無奇不有，這種東西敢在外送上面訂恥度真的全開」。（編輯：張嘉哲）

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