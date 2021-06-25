質疑疫苗EUA審查黑箱　江啟臣：擺明準備放水護航

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他說，若政府膽敢粗暴通過，擺明圖利護航私人企業逾越界線，國民黨必將採取法律行動，對違法官員進行告發，民進黨黑箱作業，護航未經三期臨床實驗，證明具有防護力的疫苗，將全台灣作為三期臨床的人體實驗場，未來若造成疫情失控及人民健康傷害，也必須負起完全的政治責任，以及永遠的臭名。
江啟臣表示，食藥署在5月28日召開決定高端疫苗EUA標準的關鍵會議，原本16位學者專家竟有8人遭替換，另補進4位衛福部人馬，根據媒體揭露，其中居然有3人來自已公開為免疫橋接背書的前副總統陳建仁相關的國衛系統，「擺明準備放水護航！」
江啟臣說，8位遭替換的審查委員都是具深厚專業背景的知名醫師或專家，對高端疫苗EUA審核有重要話語權，留任的8位委員中，有6名留任者曾在會議中表態同意或傾向同意免疫橋接提案者，更有參與臨床試驗和國衛院背景人士，有嚴重的利益迴避問題，這不禁讓留任委員之一的陳培哲院士在5月28日會議後看不下去，公開以「食藥署擋不住總統壓力」為由，請辭專家會議委員，「可見審查過程有多麼刻意黑暗！」
江啟臣表示，蔡英文總統說疫苗是科學不是政治，但衛福部卻刻意更換EUA審查委員，讓審查名存實亡，換上自己想要的審查委員來背書，最後變成舉手部隊，這樣還是科學嗎？
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