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這名約30歲的女性，因為在虎尾殯葬所工作，屬於高風險人員，可以優先施打疫苗，卻傳出在接種之後回家半夜哺乳，兩個月大女嬰隔天早上身亡。黃立民直言，這兩件事情不太相干。表示AZ疫苗打在肌肉組織，當中的腺病毒會留在肌肉及局部的淋巴組織，哺乳的時候病毒並不會移動過去，即使是口服疫苗，也不會因此感染，即使真的存在於母乳當中，也不會馬上死亡。
一歲以下嬰兒 千分之一機率猝死
他推測應該屬於嬰兒猝死症候群，並坦言這在臨床上造成很大困擾。從嬰兒出生至一歲之間，有千分之一的機率會突然死亡，且找不出明顯原因，這是一個自然現象。這起女嬰猝死案件，在學理上與疫苗關聯性不大，但還是必須要做調查後才能判定，可能還需要解剖。
國際經驗、研究證實 哺乳媽媽接種疫苗安全
台灣母乳哺育聯合學會榮譽理事長陳昭惠、理事長楊文理、常務理事楊靖瑩也發表聲明，疫情升溫時，接種疫苗絕對是利大於弊。近期有兩篇關於哺乳期接種疫苗的文獻，一篇是以色列研究，另一篇是美國研究，兩篇研究使用的是mRNA疫苗，結論都是母親在接種疫苗後，奶水中的病毒抗體濃度增加，且副作用與對照組相當，認為哺乳媽媽接種疫苗安全，還能提供嬰兒免疫保護。
AZ疫苗雖然尚未看到有關哺乳期研究，不過在接種最多AZ疫苗的英國，也並未出現哺乳期婦女接種後導致嬰兒死亡的案件，英國皇家婦產科學會也建議接種。WHO也建議哺乳母親可以施打AZ疫苗，且接種後無需停止哺乳。
嬰兒猝死2-3個月達高峰 原因不明
嬰兒猝死在一個月以下新生兒並不常見，在2-3個月大時達到高峰。美國兒科學會對嬰兒猝死症候群的定義是，一歲以內嬰兒突然死亡，且經過病理解剖調查後找不出死因。趴睡是引起嬰兒猝死的危險因素之一，過去曾有嬰兒在接種預防針之後死亡的案例，但在調查後大部分結果與疫苗無關，而是屬於原因不明的猝死。
接種疫苗、哺乳皆有好處 調查未明前勿恐慌
哺乳有益於母親與嬰兒，接種疫苗可以保護自己免於新冠肺炎重症威脅。台灣母乳哺育聯合學會表示，對此事件感到遺憾，但不希望在調查結果未明之前，就引起恐慌。也建議母親在接種疫苗後有身體不適情形，家人能一起照顧嬰兒。
資料來源：健康醫療網 打疫苗親餵母乳女嬰猝死 黃立民：關聯性不大
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