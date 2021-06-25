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「喜來登宜蘭度假酒店股權爭議」終定讞？訴訟過程全曝光

▲喜來登宜蘭度假酒店股權及信託受益權拍賣爭議案在110年3月23日由最高法院民事裁定原喜來登宜蘭度假酒店創辦人張世鈺勝訴。(圖/讀者提供)
▲喜來登宜蘭度假酒店股權及信託受益權拍賣爭議案在110年3月23日由最高法院民事裁定原喜來登宜蘭度假酒店創辦人張世鈺勝訴。(圖/讀者提供)

生活中心/綜合報導

2021-06-25 11:45:58｜2021-06-25 12:06:51

2007年投資興建【喜來登宜蘭度假酒店】之創辦人張世鈺，提告力新資產管理股份有限公司（下稱力新公司）違法拍賣天外天公司51％股份及系爭開發案之信託受益權（即信託財產），請求力新公司損害賠償乙案，在110年3月23日由最高法院民事裁定原喜來登宜蘭度假酒店創辦人張世鈺勝訴。

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張世鈺等2人提告請求「確認股權」，他們指控力新公司委由他人在2012年12月間拍賣股票，並與拍定人用低價買受該股票，且拍賣程序未通知他們到場及提出市價證明，拍賣為無效，他們對天外天公司仍有股權存在。要貝門公司將名下股權於天外天公司股東名簿之股份登記予以塗銷，回復登記給他們2人，當初他們與天外天公司在2007年9月間發起「喜來登宜蘭度假酒店」專案，共同與力新公司簽立合作開發合約，並依約提供名下之天外天公司股票，為力新公司設質，以擔保發起人及天外天公司賠償義務之履行。

▲喜來登宜蘭度假酒店
▲喜來登宜蘭度假酒店。(圖/讀者提供)
在一、二審時，台灣高等法院認為，張世鈺等2人背書轉讓設質給力新公司的股票為記名股票，並經天外天公司完成登記，力新公司得以其設質對抗天外天公司，嗣其行使質權拍賣股票，拍定人再將股票背書轉讓予貝門公司，2人請求沒有理由，對天外天公司已無股權，判決敗訴確定。

沒想到此案在110年3月23日由最高法院民事裁定原喜來登宜蘭度假酒店創辦人張世鈺勝訴，張世鈺的法律顧問鍾博士表示，「劉貴富及陳茂榮於103年間取得天外天公司經營權後，天外天公司即一再主張力新公司所為之拍賣違法，並主張力新公司應賠償天外天公司7.89億元之損害」，然天外天公司竟在貝門公司於105年間取代力新公司地位後，將張世鈺價值數億元之股票過戶到貝門公司名下，又於105年9月間在未經股東會或董事會之決議下，具狀自認天外天公司積欠力新公司新臺幣7.86億元之債務，又直接撤回起訴，不禁讓人懷疑。

且查天外天公司在營運正常下，在105年10至11月間又因未繳交兆豐銀行47萬元之信託管理費，致使公司價值25億多元資產於106年1月間全數過戶到貝門公司名下（董事長陳茂榮，股東皆陳茂榮家人）。張世鈺慚愧表示，本案延宕對於宜蘭鄉親及所有債權人感到非常抱歉，他稱在民事訴訟中發現，兩位承買人的資金來源相當可疑，且力新公司拍賣所得近1.8億元的資金流向，也始終交代不清。

張世鈺感嘆的說，如果天外天公司願意堅持台灣高等法院104年度上字第1137號異議之訴案訴訟到底，力新公司恐已因逾期未繳交764萬元裁判費而被高院駁回，且因不得上訴第三審，而確定判決天外天勝訴。如今，法院確定判決力新公司確實違法拍賣系爭股票及信託財產，陳茂榮恐已難自圓其說。而這一起眾所矚目的股權交易涉及受害者龐大，這起官司的結果，將讓投資人及國內銀行關注後續的發展。

▲創辦人張世鈺（中），右一標準銀行代表，右二是陳茂榮，左邊是當時的宜蘭縣長呂國華
▲創辦人張世鈺（中），右一標準銀行代表，右二是陳茂榮，左邊是當時的宜蘭縣長呂國華。(圖/讀者提供)
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