唐鳳廣播暢談「自由與防疫」　讚揚台灣疫情中的社會創新

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▲政院政務委員唐鳳不僅是口罩實名制、簡訊實聯制的推手，近期也為國人創建「疫苗預約接種平台」，更身兼第11屆總統文化獎「青年創意獎」召集人。（圖/文總提供）

× ▲政院政務委員唐鳳不僅是口罩實名制、簡訊實聯制的推手，近期也為國人創建「疫苗預約接種平台」，更身兼第11屆總統文化獎「青年創意獎」召集人。（圖/文總提供）

這屆總統文化獎的主題定為「閃耀世界，自由之光」，唐鳳認為，我們周遭幾乎找不到比台灣更加自由的的政體，在全球性的民主退潮裡，台灣讓大家看到，自由的體制不會對防疫或其他大的議題有負面影響，反而能靠著自由，集結大家一起想辦法，克服面前的挑戰，這是台灣當前的重要價值。

唐鳳表示，總統文化獎歷屆得獎者就是能善用自由民主社會的體制，在各種不同價值的衝突當中，凝聚出新價值的人。

被問及在進步過程中產生懷疑時，如何堅定對自由的信仰？唐鳳強調，懷疑是很健康也是很正常的，如果沒有抱持懷疑，其實自由沒有意義，因為會變成大家都是同一套想法，所以自由的精神恰好就是對於現狀、現有體制的懷疑。

不過唐鳳也說，懷抱懷疑的精神不是當酸民，而是有能力提出創意的解決方案，她認為台灣最可貴的就是大家對於公共事務都非常願意拔刀相助，當看到任何不公平的事情，不會只是指責，而是一下子就很多人跳出來，去找更好的方法，而且不吝於分享，「把這懷疑的能量變成共同創造的能量」。

唐鳳本身就非常追求創新，說起台灣的社會創新也相當有心得，她舉例去年四月疫情初期，有個小男生表示不想戴粉紅色口罩去上學，當時所有人就一起戴上了粉紅色口罩，後來還有各式各樣的口罩出現，使得戴口罩這件事好像不只出於義務，更是出於自我表現，這個就是社會創新。因為每個人都在想辦法增加大家戴口罩的意願，這是眾人之事，而在台灣有公共利益的事情大家就會集思廣益，成為眾人助之。

本集的《文化ya總會》是在寶島聯播網播出的最後一集，未來將會以Podcast的全新面貌再與大家見面，節目尾聲唐鳳介紹了本屆總統文化獎徵件不同以往的特點，除了自薦以外，也可以在不需要被推薦同意書的情況下推薦朋友，她呼籲大家趕快推薦「強者你朋友」，現在到7月2日都歡迎上文總GACC的網站報名，更多精彩內容請鎖定本週六下午4點《文化ya總會》。