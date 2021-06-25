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知名網紅「五寶媽–林叨囝仔（陳珮芬）」分享她最害怕孩子感冒生病，因為家裡小孩多，最怕一個生病全家傳染，平常一打多難度已經很高，更別說要同時照顧好幾個生病寶寶，如果是小感冒還好照護，最怕年紀小的孩子，抵抗力不夠好感冒會併發發燒和中耳炎症狀！
莊佳韻醫師說明，發燒、中耳炎、腹瀉都是嬰幼兒感冒常見的症狀，以中耳炎為例，一歲以下嬰兒感染中耳炎比例達28% ，2歲以下嬰幼兒中耳炎復發率更高達40%，嬰幼兒耳咽管較成人短，且其纖毛功能尚未成熟，病菌更容易進入中耳引起發炎，所以醫師建議寶寶0-3歲期間要特別注意免疫力培養。
MFGM乳脂球膜：含超過100種母乳活性蛋白，有助嬰幼兒免疫力！
婦幼診所莊佳韻醫師表示，嬰幼兒的免疫系統建立，主要源自媽媽在懷孕、分娩過程中母體的菌叢，以及出生後，通過哺餵母乳傳遞給嬰兒更多抗體和免疫活性成分，母乳中的MFGM乳脂球膜就是免疫活性成分的重要來源之一，MFGM乳脂球膜是母乳乳脂表面包覆的三層膜結構，MFGM乳脂球膜夾帶了媽媽乳腺細胞中許多珍貴蛋白、醣類、脂質，營養價值極高。
MFGM乳脂球膜富含神經鞘磷脂…等5大類磷脂質，以及黏蛋白、乳鐵蛋白、免疫球蛋白…等超過100種以上母乳活性蛋白，透過母乳哺育讓寶寶獲取MFGM乳脂球膜，對於嬰幼兒免疫力提升、腸道健康、大腦發育與認知發展都大有助益。莊佳韻醫師解釋，有賴醫學營養的突破，新世代嬰幼兒配方奶粉中，也能夠保留MFGM乳脂球膜成分，且根據臨床研究顯示，使用含MFGM乳脂球膜配方的寶寶，相較於使用不含MFGM乳脂球膜配方者，寶寶中耳炎發生率、腹瀉發生率、與發燒天數都較低，MFGM乳脂球膜可幫助寶寶培養免疫力，讓寶寶少生病、更好照顧！
母乳初乳原生營養–乳鐵蛋白
人類母乳初乳含有非常豐富的乳鐵蛋白，為嬰兒出生後提供關鍵免疫保護，研究證實乳鐵蛋白無論是單獨使用，或是與其他成分共同作用，都能增強寶寶對抗病原，並支持免疫系統。
MFGM乳脂球膜 + DHA強強聯手，助腦神經網絡2倍成長！
除了提升免疫力之外，寶寶的腦部發育也需要特別關注。莊佳韻醫師說明，寶寶的腦部重量於出生後12個月內增長可達成年人的約70%，提早為寶寶提供優質營養，構建卓越大腦神經網絡非常重要。相關研究證實，當MFGM乳脂球膜搭配DHA時，神經元數量達僅補充DHA組的2倍；另有臨床研究證實，12個月以下嬰兒使用添加MFGM乳脂球膜+乳鐵蛋白的配方奶粉，相較於使用沒有添加MFGM乳脂球膜+乳鐵蛋白的對照組，寶寶的認知發展較同齡嬰兒快約1.5個月(測試包含堆疊積木、尋找缺失的物件…等)，動作技能比同齡嬰兒快約1個月(測試包含抓、握、手眼協調…等)，語言理解和表達能力也較佳 ，例如：能夠理解和表達比較長的句子、而不是零碎單字。
更貼近母乳的A2蛋白，天然溫和不刺激，敏感寶寶也輕鬆好適應！
莊佳韻醫師補充，乳源成分也是評估配方奶粉是否「貼近母乳」的關鍵，配方奶粉主要原料為牛乳，牛乳蛋白主要分為A1蛋白和A2蛋白，A2蛋白是比較貼近母乳的蛋白結構，因為人類母乳中僅有A2蛋白，幾乎不含A1蛋白。莊醫師解釋一般牛乳中的A1蛋白，在消化道中分解時，會釋放容易引起刺激反應的活性肽，進而可能引起脹氣、腹痛、腹瀉等消化道不耐受症狀，相反地A2蛋白的結構特殊，不會釋放刺激因子，對寶寶的消化吸收更加友善、親和好適應，即使敏感寶寶也能輕鬆銜接。
育兒新時尚：愛孩子的同時，媽咪也要愛自己！
新世代育兒態度轉變，除了照顧寶寶擁有健康體質外，絕大多數媽咪也嚮往從容掌握育兒、家庭、社交、工作和個人愛好，擁有豐富多彩的生活！五寶媽陳珮芬分享「我最大的成就感，來自於我是媽媽，卻又可以不像媽媽，沒有媽媽味！ 我可以很驕傲地說我把孩子照顧地很好，自己的生活也很燦爛！」
根據2021年媽媽育兒大調查：
■ 89%媽咪認為育兒的同時也應該做自己，更有76%媽媽在產後仍會堅持產前的工作及個人休閒愛好(如：健身、繪畫、旅遊…等)。
■ 99%媽咪認同以從容、自信的正向態度育兒，可為寶寶帶來正向影響。
■ 98%媽咪認同配方奶粉可做為育兒輔助，有助降低育兒壓力，提升生活品質。
■ 60%媽咪會以「是否貼近母乳」作為配方奶粉的首要評選標準。
為了實踐這樣的生活理念，對於輔助媽咪們哺育寶寶的配方奶粉，也更應該嚴格把關，陳珮芬以五寶媽經驗建議，挑選配方奶粉最需要注意寶寶是否能夠好適應，以及能否幫助寶寶建立免疫力，莊佳韻醫師提醒可留意配方奶粉中是否含有貼近母乳的成分，如：MFGM乳脂球膜、A2蛋白、乳鐵蛋白…等，幫助寶寶打造好體質，奠定免疫力！
資料來源：健康醫療網 新生兒抵抗力差、易生病？ 醫師教你挑選配方奶粉
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