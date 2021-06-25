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港府鷹派警務官員上位　預料持續強硬管治

▲香港政府高層今天出現異動，被視為鷹派的保安局局長李家超和警務處處長鄧炳強（圖左）同獲晉升，有人認為，這反映出港府今後仍將強硬管治，打擊「反送中」運動以來發生的違法言行。資料照。（圖／翻攝《香港 01 》）
▲香港政府高層今天出現異動，被視為鷹派的保安局局長李家超和警務處處長鄧炳強（圖左）同獲晉升，有人認為，這反映出港府今後仍將強硬管治，打擊「反送中」運動以來發生的違法言行。資料照。（圖／翻攝《香港 01 》）

中央社

2021-06-25 12:10:53

（中央社記者張謙香港25日電）香港政府高層今天出現異動，被視為鷹派的保安局局長李家超和警務處處長鄧炳強同獲晉升，有人認為，這反映出港府今後仍將強硬管治，打擊「反送中」運動以來發生的違法言行。

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在慶祝香港主權轉移週年及中共建黨百年前夕，港府高層出現人事調動，李家超升任政務司司長，成為全港約18萬公務員之首，鄧炳強也晉升保安局局長。

這也是「反送中」發生兩年後，港府和北京方面作出的一次重大人事調整。

眾所周知，「反送中」所以爆發，全因港府修訂逃犯條例所致。在事件中，李家超是其中的核心人物，他全力支持修訂相關條例，並為政府及行政長官林鄭月娥的修訂保駕護航。

在「反送中」愈趨激烈時，他大力支持政府提出「禁蒙面法」，以打擊相關示威活動。

去年中港區國安法實施後，當局拘捕了大批泛民主派領袖，包括壹傳媒集團創辦人黎智英，期間李家超依據國安法凍結了黎智英持有壹傳媒的股份，估計超過港幣3億元。

兩週前，當警方再次拘捕壹傳媒及旗下蘋果日報多名高層後，李家超也即時宣布凍結蘋果日報3家關連公司的1800萬元資產。

從警務處出身的李家超，在打擊「反送中」運動和「港獨」力量方面毫不手軟。

至於鄧炳強，他是於2019年11月接替盧偉聰出任警務處處長的。

「反送中」早於同年6月左右爆發，其後運動愈趨激烈，先後有元朗白衣人與黑衣人爆發衝突的「721事件」，以及謠傳防暴警察在太子地鐵站「打死示威者」的「831事件」。

時任警務處處長的盧偉聰一直被建制派批評應對「反送中」不力，甚至無所作為，而張建宗作為其上司及全港公務員之首，當時也被建制派大肆抨擊。

2019年11月，盧偉聰屆齡退休，接任的鄧炳強立即以強硬之勢應對「反送中」示威，此前他本人曾戴上防毒面具，親往金鐘示威前線，與防暴警察一起驅散示威者。

鄧炳強上任後，曾多次到示威前線及警局慰問警員，作出鎮壓示威的部署。

當時有不少媒體指出，鄧炳強的強硬作風，令整個警隊從最初的不知所措變為「槍口一致對準示威者」。在鄧炳強接任警務處處長後，「反送中」運動幾個月後開始轉弱。

不少分析人士表示，回顧整個「反送中」運動，李家超和鄧炳強以鷹派姿態對付示威者，而有趣的是，前者也是警隊出身，於1977年加入警務處，是首位以警員身分晉升保安局局長的人。

所以，對於李家超和鄧炳強掌管港府主要官員職位，有分析人士戲稱，香港踏入「警察治港」時代。

也有分析指出，這次人事調動既反映出北京方面認同和肯定李、鄧兩人過去應對「反送中」的鷹派手腕，也預兆者北京方面今後還將會透過他們對香港進行強勢管治，繼續嚴格執法。（編輯：張淑伶）1100625

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