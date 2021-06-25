疫苗殘劑開放國人施打！國衛院學者力挺：不應強勢限制

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指揮中心今日表示，為了有效利用COVID-19疫苗，針對當日最後一瓶疫苗開瓶的剩餘劑量，可由接種單位規劃候補名單機制，可以接種剩餘殘劑疫苗的名單包含，已列入類別但尚未開放的對象，另一種是尚未列入接種類別的民眾，但年齡需滿18歲。



