疫苗殘劑開放國人施打！國衛院學者力挺：不應強勢限制
疫苗殘劑問題終於在今（25）日有解，指揮中心今日宣布，只要是本國18歲以上的國民，均可預約施打疫苗殘劑，而國家衛生研究院感染症與疫苗研究所所長廖經倫接受《NOWnews今日新聞》訪問時，他的看法也和中央相同。廖經倫指出，賦予第一線施打的醫療院所全權的彈性，才不會讓疫苗被浪費，如果過度強勢限制疫苗接種對象，「難不成要丟掉（疫苗）嗎？」
記者黃仁杰／台北報導
2021-06-25 15:41:18
廖經倫指出，一般來說一瓶疫苗可供10人接種，不過台灣第一線的醫療人員技術都很好，一瓶疫苗大約可接種11至12人，「所以疫苗在開封上和實際預約的數量上會有差異，這很正常。」只要施打疫苗的對象有確實登錄，應該開放施打的彈性給醫療院所。
「尤其像是AZ現在的施打意願不是那麼高，更應該開放給願意打的人施打。」廖經倫認為，追究一件事情恐怕有十件不滿，疫苗施打政策也不要像過去那麼強勢，因為第一線的實際操作樣貌不同，如果還是嚴格限制，「那疫苗就真的會浪費掉。」
指揮中心今日表示，為了有效利用COVID-19疫苗，針對當日最後一瓶疫苗開瓶的剩餘劑量，可由接種單位規劃候補名單機制，可以接種剩餘殘劑疫苗的名單包含，已列入類別但尚未開放的對象，另一種是尚未列入接種類別的民眾，但年齡需滿18歲。
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