買便當喊「雞腿分開裝」！他抖出原因 眾秒懂：人人遇過
不少人忙於工作，為求方便三餐都會選擇到便當店或者自助餐店打發，因其菜色多元又不用自己下廚，簡單又方便。不過，近日近日就有網友討論「有沒有人跟我一樣抗拒雞腿便當的雞腿放在裡面的？」其原因曝光後，引發不少人共鳴。
編輯中心/綜合報導
2021-06-25 13:18:16
原PO在「爆廢公社」貼文指出「我還蠻常吃便當跟自助餐的，但是每次要是我點雞腿便當，我都會要求雞腿一定要另外裝，雖然有些店家有紙袋，但沒有提供紙袋的，都會給我一個華麗的白眼，因為他們就要用另外一個紙盒幫我裝雞腿。」
「原因是雞腿通常都很大隻，便當盒蓋起來之後都會擠壓到白飯，然後騎車回家之後，打開一看雞腿拿起來就會把白飯全部吸起來，有人懂我意思嗎＝＝結果雞腿底部卡一堆飯，配菜都還來不及配飯，全部黏在雞腿上面，然後雞腿又變的很難啃」。
貼文一出，網友紛紛回應「超懂你，之前雞腿就是放在飯上面，拿起來整隻都是白飯，不知道青菜要配什麼＝＝」、「+1我也都會找可以分開裝的店家買」、「真的！終於有人get到我，雞腿都黏在飯上面是要怎麼吃」、「遇到過+1，夾起來只剩3分之一白飯，三格配菜好孤單」、「因為便當店雞腿都比較油，又硬蓋上便當盒就會這樣，直接變成白飯附著劑」、「愛吃炸類主食便當的人都懂吧，人人遇過，只要黏住配菜直接乾瞪眼」。（編輯：張嘉哲）