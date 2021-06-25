北市府駐衛警確診　13人匡列PCR全陰性

台北市議員陳怡君爆料，台北市政府1名負責市長安全的駐衛警確診，她批評北市府蓋牌，不公布確診者在市府內足跡，更建議柯文哲市長接受快篩、隔離。對此，北市府今(25)日表示，北市衛生局進行疫調共匡列13人，PCR全陰性，並反駁蓋牌說法。
記者呂炯昌／台北報導
2021-06-25 13:30:59
北市政府發言人陳智菡表示，保大同仁確診案例於6月20日通報，當事人因臨時前往照顧住院父親遭感染。21日北市衛生局即進行疫調，共匡列13人(10人同事、同住家人3位)，同事均為PCR陰性，本府採最高規格防護，要求相關同仁均須居家隔離，預計將於7月2至3日解除隔離。解隔離前會再做一次PCR。
北市府指出，確診的保大同仁去醫院照顧父親前，並未進入市府，離開醫院後也未再進入市府，亦並無接觸柯文哲市長及一級首長，為確保安全，北市府11樓及相關樓層場域均已完成清消。保大勤務也正常運作。
陳智菡表示，北市府有數萬員工，從疫情開始至今確診總人數已達上百人，北市府依據sop處理疫情，確實匡列，各機關穩定運作不停擺，議員「蓋牌」說法明顯不符事實，恐在疫情期間製造恐慌。
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