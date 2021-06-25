COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

北市府駐衛警確診　13人匡列PCR全陰性

▲北市府駐衛警傳確診，市府指出確診者並無接觸柯文哲市長及一級首長。(圖／北市府提供)
▲北市府駐衛警傳確診，市府指出確診者並無接觸柯文哲市長及一級首長。(圖／北市府提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-25 13:30:59

台北市議員陳怡君爆料，台北市政府1名負責市長安全的駐衛警確診，她批評北市府蓋牌，不公布確診者在市府內足跡，更建議柯文哲市長接受快篩、隔離。對此，北市府今(25)日表示，北市衛生局進行疫調共匡列13人，PCR全陰性，並反駁蓋牌說法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
北市政府發言人陳智菡表示，保大同仁確診案例於6月20日通報，當事人因臨時前往照顧住院父親遭感染。21日北市衛生局即進行疫調，共匡列13人(10人同事、同住家人3位)，同事均為PCR陰性，本府採最高規格防護，要求相關同仁均須居家隔離，預計將於7月2至3日解除隔離。解隔離前會再做一次PCR。

北市府指出，確診的保大同仁去醫院照顧父親前，並未進入市府，離開醫院後也未再進入市府，亦並無接觸柯文哲市長及一級首長，為確保安全，北市府11樓及相關樓層場域均已完成清消。保大勤務也正常運作。

陳智菡表示，北市府有數萬員工，從疫情開始至今確診總人數已達上百人，北市府依據sop處理疫情，確實匡列，各機關穩定運作不停擺，議員「蓋牌」說法明顯不符事實，恐在疫情期間製造恐慌。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

為避免浪費，您認為是否能讓不在造冊名單上的其他人施打呢？

是，每一劑疫苗都該充分應用
否，應該要依照中央規定順序
95.68%4.32%
2021-06-24-2021-06-27
家用快篩試劑套組上市，你有意願去買來檢測嗎？

家用快篩試劑套組上市，你有意願去買來檢測嗎？

繼續作答
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

繼續作答
即時
推薦閱讀