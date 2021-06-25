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我國新冠致死率高是因有確診黑數？指揮中心回應了

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（25）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（25）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-25 14:44:03｜2021-06-25 15:03:18

針對本土COVID-19的致死率較高，有輿論認為國內有確診黑數。對此，中央流行疫情指揮中心今（25）回應，若從每百萬人累積死亡率來看，我國與其他大流行國家相比是偏低的；台灣會致死率較高，是案例大多為60歲以上患者較多。

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指揮中心發言人莊人祥指出，本土病例致死率偏高，有人說國內有個案黑數，但其實比照台灣、美國、英國、義大利、加拿大及韓國等大流行病例國家，我國致死率是4.2％雖是最高，但每百萬人累積死亡率為25.9，是最低的。

不過，如何確定病例有被低報？莊人祥指出，每個國家多多少少會有不被偵測出來的案例，至於什麼狀況可以說被低報，可以用檢驗陽性率，依據歐盟說法，在疫情流行國家，若社區中篩檢個案已達一定數值，且檢驗陽性率小於4％，即認為該國在社區中廣泛篩檢已達一定程度。

莊人祥表示，台灣的逐日致死率部分都是較低，只有在靠近6月21日時候突然高上來，但在那之前一直都是低於4或5％以下，表示疫情爆發到現在，我國檢驗量能都保持不錯；韓國是普遍篩檢，但他們陽性率還是比台灣高一點

至於致死率偏高原因莊，莊人祥解釋，國內病例60歲以上占了35％，而死亡案例中60歲以上就占了9成；目前國內希望透過引進單株抗體、瑞德西韋等藥物，來降低重症的死亡率。

指揮中心指揮官陳時中表示，現在也有成立重症照護平台，讓全國醫師交換重症照顧的經驗；同時，也希望透過單株抗體等藥物，減少重症比例，多管齊下讓致死率往下降。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
100%0%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
0%100%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
40%60%
2021-06-25-2021-06-27
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