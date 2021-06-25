我國新冠致死率高是因有確診黑數？指揮中心回應了

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不過，如何確定病例有被低報？莊人祥指出，每個國家多多少少會有不被偵測出來的案例，至於什麼狀況可以說被低報，可以用檢驗陽性率，依據歐盟說法，在疫情流行國家，若社區中篩檢個案已達一定數值，且檢驗陽性率小於4％，即認為該國在社區中廣泛篩檢已達一定程度。
莊人祥表示，台灣的逐日致死率部分都是較低，只有在靠近6月21日時候突然高上來，但在那之前一直都是低於4或5％以下，表示疫情爆發到現在，我國檢驗量能都保持不錯；韓國是普遍篩檢，但他們陽性率還是比台灣高一點
至於致死率偏高原因莊，莊人祥解釋，國內病例60歲以上占了35％，而死亡案例中60歲以上就占了9成；目前國內希望透過引進單株抗體、瑞德西韋等藥物，來降低重症的死亡率。
指揮中心指揮官陳時中表示，現在也有成立重症照護平台，讓全國醫師交換重症照顧的經驗；同時，也希望透過單株抗體等藥物，減少重症比例，多管齊下讓致死率往下降。
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