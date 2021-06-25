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聯醫陽明院區護理師打2劑疫苗仍確診　指揮中心證實了

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（25）出席記者會，說明國內疫情。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（25）出席記者會，說明國內疫情。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-25 15:14:11｜2021-06-25 15:24:55

針對北市聯醫陽明院區傳出有護理師接種2劑疫苗後，仍檢驗出COVID-19陽性。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，不是接種完2劑疫苗就是有100％保護力，但接種疫苗對死亡率與重症率都能大幅改善。

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羅一鈞表示，這位確診護理師確實在3月底跟6月初接種了2劑AZ疫苗，是在6月22日檢驗陽性，目前還在篩檢當中，這位護理師本身是無症狀或是輕症。

羅一鈞強調，不是接種完2劑疫苗就是保護力百分之百，還是會有很小比例會感染，不過這種情況感染後，通常是無症狀或輕症，且體內病毒數也較少，「疫苗對重症與死亡還是有很高的保護力，就算施打疫苗後受到感染，也是以輕症為主，傳染力也會下降。」

▲新冠肺炎本土感染爆發，截至6/25，累計確診13245例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，截至6/25，累計確診13245例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，截至6/25，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，截至6/25，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
100%0%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
0%100%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
40%60%
2021-06-25-2021-06-27
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

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近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

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