聯醫陽明院區護理師打2劑疫苗仍確診 指揮中心證實了
針對北市聯醫陽明院區傳出有護理師接種2劑疫苗後，仍檢驗出COVID-19陽性。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，不是接種完2劑疫苗就是有100％保護力，但接種疫苗對死亡率與重症率都能大幅改善。
記者賴志昶／台北報導
2021-06-25 15:14:11｜2021-06-25 15:24:55
羅一鈞表示，這位確診護理師確實在3月底跟6月初接種了2劑AZ疫苗，是在6月22日檢驗陽性，目前還在篩檢當中，這位護理師本身是無症狀或是輕症。
羅一鈞強調，不是接種完2劑疫苗就是保護力百分之百，還是會有很小比例會感染，不過這種情況感染後，通常是無症狀或輕症，且體內病毒數也較少，「疫苗對重症與死亡還是有很高的保護力，就算施打疫苗後受到感染，也是以輕症為主，傳染力也會下降。」
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