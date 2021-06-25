開放殘劑將形成疫苗特權？陳宗彥：人人可打但不能跨縣市

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指揮中心指出，當剩餘劑量使用於非現行開放類別對象時，請於該等人員接種同意書空白處進行註記「剩餘劑量使用者」，該同意書由接種單位備查，並將接種資料上傳；另針對接種站設站、至機構／洗腎診所接種或外展接種服務作業，也比照上述原則事先規劃候補名單；接種單位可依上述建議事先規劃，以利有效並妥善的運用疫苗資源。
陳宗彥表示，殘劑剩餘量部分是每一天的最後一瓶，以AZ疫苗來講最後一瓶至少要施打原來6位預約民眾以上，診所可以先建立好名冊並公告，如果當天有剩餘量，可以通知民眾去施打，而施打之後也必須要在系統中上傳資料。
指揮中心指揮官陳時中也指出，各地方政府都有不同的施打疫苗情況，有些是透過里鄰長來通知，有些是透過預約系統；今日此份公告，最重要是不能任意將疫苗作為殘劑，得要是列冊名單打到最後一瓶，萬一仍有剩的時候，就可以盡量去運用，不再多做相關限制，讓施打疫苗效率能提高。
至於殘劑開放施打是否又會促成「疫苗特權」的情況，陳宗彥指出，這沒有什麼特權，最後一劑是大家都可以打，這樣才不會形成浪費；醫療院所建立名冊後，一定要就近通知，畢竟剩下量不知多少，所以也不會有跨縣市施打問題。
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