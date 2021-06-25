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開放殘劑將形成疫苗特權？陳宗彥：人人可打但不能跨縣市

▲全國縣市於15日起，統一為85歲以上長者施打COVID-19疫苗。（圖／記者葉政勳攝2021.06.15）
▲全國縣市於15日起，統一為85歲以上長者施打COVID-19疫苗。（圖／記者葉政勳攝2021.06.15）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-25 15:41:17｜2021-06-25 15:42:58

中央流行疫情指揮中心今（25）日表示，為有效利用COVID-19疫苗，針對當日最後一瓶疫苗開瓶的剩餘劑量，可由接種單位規劃候補名單機制。至於是否會又造成「疫苗特權」，指揮中心副指揮官陳宗彥回應，殘劑施打名冊是就近通知，不能跨縣市施打，且是大家都可以打，沒有什麼特權。

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針對殘劑施打情形，指揮中心建議，接種單位應公告COVID-19疫苗接種作業及開放候補名單登記；接種單位應建立其他18歲以上接種對象候補名單。

指揮中心指出，當剩餘劑量使用於非現行開放類別對象時，請於該等人員接種同意書空白處進行註記「剩餘劑量使用者」，該同意書由接種單位備查，並將接種資料上傳；另針對接種站設站、至機構／洗腎診所接種或外展接種服務作業，也比照上述原則事先規劃候補名單；接種單位可依上述建議事先規劃，以利有效並妥善的運用疫苗資源。

陳宗彥表示，殘劑剩餘量部分是每一天的最後一瓶，以AZ疫苗來講最後一瓶至少要施打原來6位預約民眾以上，診所可以先建立好名冊並公告，如果當天有剩餘量，可以通知民眾去施打，而施打之後也必須要在系統中上傳資料。

指揮中心指揮官陳時中也指出，各地方政府都有不同的施打疫苗情況，有些是透過里鄰長來通知，有些是透過預約系統；今日此份公告，最重要是不能任意將疫苗作為殘劑，得要是列冊名單打到最後一瓶，萬一仍有剩的時候，就可以盡量去運用，不再多做相關限制，讓施打疫苗效率能提高。

至於殘劑開放施打是否又會促成「疫苗特權」的情況，陳宗彥指出，這沒有什麼特權，最後一劑是大家都可以打，這樣才不會形成浪費；醫療院所建立名冊後，一定要就近通知，畢竟剩下量不知多少，所以也不會有跨縣市施打問題。

▲新冠肺炎本土感染爆發，截至6/25，累計確診13245例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，截至6/25，累計確診13245例。（圖／NOWnews製表）
 

▲新冠肺炎本土感染爆發，截至6/25，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，截至6/25，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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能，要回復正常生活多少要靠這個
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北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
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您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

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