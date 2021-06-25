談生涯旅外的「插曲」　黃亭茵苦笑：一次痛苦的磨練

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「對自己來說是一次痛苦的磨練。賽程比較密集，幾乎每一個禮拜，都要做8-9個小時的車到其他國家，去過比利時、荷蘭、瑞士、法國，車程真的很長。」黃亭茵表示在職業車隊後勤就沒有在台灣這麼好，選手都是自主訓練比較多，而她一下從團練變成個人訓練也會很迷茫，得要練習去安排自己得課表。
「語言溝通的問題也很大，如果在日本可能還看得懂一些；然後伙食也要自己準備，因為那邊的商店都很早關門，大部分人都是自己做飯，所以我還在那學會了包水餃。」黃亭茵笑說，真的在那邊得到了很多新的生活體驗，也明白一些事情，比如說想要什麼就要自己去爭取，「如果你需要什麼，就要找翻譯去和車隊溝通，要主動一點去講。」
不過整體來說，到異國挑戰的這段時間，其實充滿挫折和各方面的不適應，「假日就是去比賽，你也沒什麼休息時間，就是練習然後比賽這樣。主要他們那裏真的太冷了，有時候中午的時候最高溫只有12度，我自己排9點的訓練，一出門只有7度。這種溫度我騎車真的受不了，比賽有時甚至只有1-2度，還沒熱身熱開就要上了。」這種近乎台灣寒流的溫度，卻看到隊友只穿車衣就上，黃亭茵無奈說的說真的很佩服她們完全不怕冷。
「那時候待的地方比較偏遠，放假如果想去米蘭這種大城市走走的話，你就要搭車，可是去了也不知道怎麼回來。」黃亭茵表示當時沒地陪，自己人生地不熟的也不敢亂跑，加上到哪都要花錢，因此也懶得出門，真的沒有外界想得那麼好能遊覽歐洲，「反正就是要學習和孤獨相處，後來我也慢慢習慣了。」
「旅外對我來說是我職業生涯劇本中的外傳，不是一個主軸。我當初加入就是想要維持訓練，讓自己有一個目標。那時候想得很天真，就是去國外比賽和其他國際車手比賽，增加自己的比賽歷練和強度。可是後來去才發現，比想像中難好幾倍，7場世巡賽我摔了5場，沒有一場完賽。有一場完賽，但卻在時間外，就是超時。而且唯獨只有這場我有騎完。那時候膝蓋也受傷，要自己治療；摔車也要自己買藥來擦。其實這些都可以克服，只是太突然了，有一點從天堂掉到地獄的感覺。」
不過這樣的慘痛的經驗，並沒有因此打擊到她的意志，就如同她自己認為的「這只是個插曲」。
在回到台灣後，黃亭茵花了幾個月找到自己訓練的節奏，也藉由團隊幫助慢慢復健養好傷勢。「那時候真的就是專心治療，推掉所有外務，所有朋友和家人的邀約和聚餐一概拒絕，就是復健和消息，讓自己充分休息。這種模式一直到亞運結束，每天都想著要怎麼讓自己變更強。」
雖然外界看起來似乎白走了一回，不過黃亭茵自己卻不這麼認為，她覺得雖然這趟前往歐洲的修行，本不是自己生涯履歷中的主旋律。但走過之後才知道世界之大，以及自己在自由車上還有很多可學習之處。