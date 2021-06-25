黨慶前不平靜！河南武術館大火釀18死　傷亡者多為孩童

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根據《北京青年報》引述遠襄鎮政府工作人員透露，火災死傷者多為武術館寄宿生，年齡約在7至16歲之間，事發時武術館內共有34名學生，多住在武術館2樓，還有人聽見有小孩的哭聲傳出。

參與救治傷者的醫院工作人員表示，醫院已召集醫生，全力搶救傷者。