黨慶前不平靜！河南武術館大火釀18死 傷亡者多為孩童
河南省商丘市柘城縣遠襄鎮北街一間武術館，25日凌晨驚傳祝融，造成18人死亡、16人輕重傷的慘劇，當地鎮政府聲稱，死傷者大多是武術館的寄宿生，年齡介於7至16歲之間。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-25 14:53:36｜2021-06-25 14:54:20
綜合陸媒報導，事發的「振興武館」開辦多年，每年寒暑假都會舉辦武術夏令營活動，招收學生住進武館宿舍。火災發生後，省市縣主要領導皆趕赴現場，火勢也被撲滅，武術館負責人遭拘捕，以進行後續調查。
根據《北京青年報》引述遠襄鎮政府工作人員透露，火災死傷者多為武術館寄宿生，年齡約在7至16歲之間，事發時武術館內共有34名學生，多住在武術館2樓，還有人聽見有小孩的哭聲傳出。參與救治傷者的醫院工作人員表示，醫院已召集醫生，全力搶救傷者。
由於7月1日是中共建黨百年黨慶，中國國家主席習近平13日還指示，要全面排查安全隱患，維護社會大局穩定，為黨慶營造良好氛圍。然而，在武術館事故發生前，本月中旬湖北省十堰市艷湖社區集貿市場才剛發生天然氣爆炸，造成25人死亡、37人重傷、101人輕傷的慘劇；還有貴州省貴陽市8死3傷的化工氣體外洩事故等，重大事故頻傳，也讓黨慶前夕的社會氛圍，顯得有點不平靜。