「崇明島一役是生涯顛峰」　黃亭茵：想拚身體就能跟上

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回憶當年黃亭茵自謙的表示自己成績不算很好，但是很開心最終四個項目都有完成。「我覺得很滿意，所有比賽都已經盡力，我是一心一意想要完成這次亞運，有這樣的成就，對我來說是很大的鼓勵。」
事實上，黃亭茵2017年遭遇到比較大的低潮，為此她花了很多時間來找回比賽節奏，同時專心治療復健，希望在亞運時能以一個健康的狀態回歸。而努力也沒有白費，在印尼她果然也開創了自己生涯的另一個高峰。
回顧18年的選手生涯，黃亭茵在參加過奧運、環義賽、亞運等一級自由車賽事，哪一個是自己最滿意的呢？對此她直言應該還是在世界巡迴賽環崇明島站，那時她在兩個單站拿下冠軍，高居賽會第二、亞洲第一。
「崇明島那次應該是我生涯的最滿意的狀態，那時就是自己想要去拚，身體就能跟上。而且那時候的心態就是一直去競爭，我告訴自己要用下場看比賽的想法去比。每一刻我都覺得自己把自己調整的很好，一直都能掌握到比賽節奏，真的是我生涯狀態最好的一次。」黃亭茵如此說道。
在那一戰後黃亭茵一戰成名，不僅在台灣本土的關注量暴增，連世界都注意到這位嬌小的自由車好手。她想起那時的情景也覺得很意外，「我那時就是想著因為要拚奧運資格所以去比，沒想到那次世巡賽會造成這麼大的轟動。比完賽我問教練：『拿崇明島冠軍有很厲害嗎？』教練興奮的喊：『很厲害了啦！你不知道這比賽很大場嗎？所有亞洲選手都在為你歡呼！』他們那時候都覺得我很像傻瓜。但我就覺得很新奇，比好比壞是次要的，就是展現出自己的實力就好。」