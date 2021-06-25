疫苗殘劑開打　藍委點名唐鳳建立預約系統、殘劑診所地圖

中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布，開放18歲以上民眾預約登記接種疫苗殘劑。國民黨團書記長鄭麗文認為，避免疫苗浪費而放寬政策值得肯定，可惜尚未公告如何預約及施打細節，盼政委唐鳳超前部署啟動預約系統，讓施打疫苗速戰速決。





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鄭麗文說，政府應該先行編列名單、建立線上平台，避免殘劑的浪費、便利民眾預約、減輕醫護負擔、加速達到安全覆蓋率，唐鳳主導開發的疫苗接種預約平台，原本預計待疫苗數量足夠且指揮中心開放10類以外的民眾施打疫苗時方可使用，但既然開放殘劑接種，平台應同步上路，並建置「殘劑診所地圖」供查詢。





鄭麗文表示，疫苗殘劑地圖，韓國、瑞典已有先例，可供供民眾查詢附近診所的殘劑狀況、提供上網登記及即時通知民眾到場施打，美國也有民間公司與各地診所合作，提供有意願等待殘劑的民眾名單，讓各診所在有殘劑時，能透過APP推播通知民眾進行接種。





鄭麗文說，希望在去年的系統基礎之上，借鏡他國經驗，開放民眾自行上網預約，相信對政府來說並非難事，請政府跟時間搶快，不要浪費任何一丁點救命武器。



