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疫苗殘劑開打　藍委點名唐鳳建立預約系統、殘劑診所地圖

▲疫苗殘劑開放施打，國民黨團書記長鄭麗文盼政委唐鳳超前部署啟動預約系統，讓施打疫苗速戰速決。（圖／資料照片）
▲疫苗殘劑開放施打，國民黨團書記長鄭麗文盼政委唐鳳超前部署啟動預約系統，讓施打疫苗速戰速決。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-06-25 15:48:45｜2021-06-25 15:48:57

中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布，開放18歲以上民眾預約登記接種疫苗殘劑。國民黨團書記長鄭麗文認為，避免疫苗浪費而放寬政策值得肯定，可惜尚未公告如何預約及施打細節，盼政委唐鳳超前部署啟動預約系統，讓施打疫苗速戰速決。

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鄭麗文說，政府應該先行編列名單、建立線上平台，避免殘劑的浪費、便利民眾預約、減輕醫護負擔、加速達到安全覆蓋率，唐鳳主導開發的疫苗接種預約平台，原本預計待疫苗數量足夠且指揮中心開放10類以外的民眾施打疫苗時方可使用，但既然開放殘劑接種，平台應同步上路，並建置「殘劑診所地圖」供查詢。

鄭麗文表示，疫苗殘劑地圖，韓國、瑞典已有先例，可供供民眾查詢附近診所的殘劑狀況、提供上網登記及即時通知民眾到場施打，美國也有民間公司與各地診所合作，提供有意願等待殘劑的民眾名單，讓各診所在有殘劑時，能透過APP推播通知民眾進行接種。

鄭麗文說，希望在去年的系統基礎之上，借鏡他國經驗，開放民眾自行上網預約，相信對政府來說並非難事，請政府跟時間搶快，不要浪費任何一丁點救命武器。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
53.85%46.15%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
18.18%81.82%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
60%40%
2021-06-25-2021-06-27
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