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便當打開多「一條」！男崩潰絕不吃　老饕認了：全部毀掉

▲一名網友打開便當後，發現裡面多了1道地雷料理，讓他相當崩潰。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲一名網友打開便當後，發現裡面多了1道地雷料理，讓他相當崩潰。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-25 16:27:59

現代人生活匆忙，其中便當和自助餐就因方便快速且菜色多樣化的特點，深受不少外食族最愛的選擇之一，而最喜歡或討厭的配菜，一直以來都是網路上熱門的話題。對此，就有網友指出，吃便當時發現便當裡多了「一大地雷」，讓他相當崩潰，老饕們一看也紛紛認同直喊「毀掉整個便當！」

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原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文貼出一張便當照片，只見畫面中配菜幾乎都被吃光，僅剩下一條完整的魚，和底下的白飯沒被動過，他在內文無奈表示「我不吃魚啊啊啊！」指出這便當是公司配送的，因此根本沒得選擇，最後他也好奇詢問「有沒有相同嗜好的？」

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▲ 網友打開便當，發現裡面多了一條魚。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）
貼文一曝光，就引來網友紛紛留言，「+1拿到魚便當…直接不吃！」、「便當的我都叫他水溝魚，打開那個魚腥味重，非常不喜歡」、「便當魚我也不吃，而且魚底下的飯我也不吃。完全和你一樣，不過我一開始就不會點魚啊~」、「我做工地的...只有便當打開是魚，直接收東西回家」、「我看到便當有魚都氣到把他丟回海裡放生」、「一塊魚肉真的可以毀掉一個便當，瞬間讓人沒胃口」。

甚至有老饕指出主菜不選魚的最大原因，直言「魚放在便當裡面，就是錯誤，悶著魚腥味就出來了。」、「只要便當主菜是魚一律不碰，公司團膳有魚也不要！實在有夠麻煩，吃得整盤都是魚刺，休息時間本來就很短了，還要慢慢處理魚刺太費時間」、「有碰到魚的便當，那個飯都有味道了，我那個便當會送人呢！我無法接受」、「魚好吃，但是在便當裡面悶出水了，就不好吃了」、「我也不吃魚，我會把魚沾到白飯的地方都挖掉，無法接受白飯有魚味」。

不過，也有人抱持不同看法，「我吃便當都特別要魚餒！」、「我相反，什麼都會剩就是魚保證吃完」、「魚肉超好吃欸⋯⋯」、「這種魚我超愛」、「魚好吃，有次去便當店選清蒸吳郭魚 ，老闆娘說現在很少人會點魚來吃」，只能說每個人的口味大不相同，吃得開心才是最重要的。（編輯：陳雅雲）

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北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

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