恩主公高雄傳染鏈確診再＋2　已出現5家庭群聚

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比較特別的是，案14536與案14537驗出來的病毒量都相當的高，CT值都非常低，分別為16.1、13.65，這也顯示這這兩位20多歲的年輕人傳播力相當強，所以在匡列上面，對於他們的職場接觸者，還有日常的一些足跡所至，疫調相對嚴謹、慎重，包含職場接觸者，有23名的居家隔離對象，其家人也一同匡列為自主管理對象，計自主管理對象達到62人
而昨日公布的個案14411，工作職場是一家素食餐廳，根據簡訊實聯制及手寫的紀錄來看，在可傳染期的階段總共匡列了142名對象，其中在一周內到該點消費兩次以上的顧客也列為密切接觸者、實施居家隔離，到目前為止，顧客群中不論快篩或PCR都是呈現陰性的狀態；到目前為止，高雄市這波的疫情，包含第一圈、第二圈、第三圈的匡列人數，也來到了625人。
高雄市長陳其邁表示，原來的群聚的個案，最早是從恩主公的醫院的院內感染所引發的流行，從指標個案14359在5月下旬確診到現在，已經經過一段長的時間，大概從第1圈的感染到次波感染，到現在已經是第3波的群聚感染，這也是為什麼高雄市需要精準疫調、擴大匡列的原因，今天新增的這2個案都是在匡列的範圍裡面，所以也請大家放心。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。