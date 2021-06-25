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恩主公高雄傳染鏈確診再＋2　已出現5家庭群聚

▲曾到恩主公醫院開刀的指標個案14359延伸出來的高雄仁武群聚感染，前日（23）7人確診、昨日6人確診、今日再出現2人確診，累計已有15人確診。（圖／高雄市政府提供）
▲曾到恩主公醫院開刀的指標個案14359延伸出來的高雄仁武群聚感染，前日（23）7人確診、昨日6人確診、今日再出現2人確診，累計已有15人確診。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-25 16:44:13

高雄連日出現COVID-19確診個案，都是屬於曾到恩主公醫院開刀的指標個案14359延伸出來的群聚感染，前日（23）7人確診、昨日6人確診、今日再出現2人確診，累計已有15人確診，家庭群聚感染數量已經來到5個家庭，因此被匡列的家庭已達到28個，總匡列人數也來到625人

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高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，高雄市新增2例的本土確診個案為案14536、14537，延續昨天案14411因在職場和案14357的職場接觸關係，造成家庭群聚的狀況，包含案14490、案14414、案14491感染之外，案14490的旁系血親案14536與友人案14537也跟著確診。

▲高雄市仁武這波疫情，包含第一圈、第二圈、第三圈的匡列人數，也來到了625人。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市仁武這波疫情，包含第一圈、第二圈、第三圈的匡列人數，也來到了625人。（圖／高雄市政府提供）
比較特別的是，案14536與案14537驗出來的病毒量都相當的高，CT值都非常低，分別為16.1、13.65，這也顯示這這兩位20多歲的年輕人傳播力相當強，所以在匡列上面，對於他們的職場接觸者，還有日常的一些足跡所至，疫調相對嚴謹、慎重，包含職場接觸者，有23名的居家隔離對象，其家人也一同匡列為自主管理對象，計自主管理對象達到62人

而昨日公布的個案14411，工作職場是一家素食餐廳，根據簡訊實聯制及手寫的紀錄來看，在可傳染期的階段總共匡列了142名對象，其中在一周內到該點消費兩次以上的顧客也列為密切接觸者、實施居家隔離，到目前為止，顧客群中不論快篩或PCR都是呈現陰性的狀態；到目前為止，高雄市這波的疫情，包含第一圈、第二圈、第三圈的匡列人數，也來到了625人。

▲仁武區家庭群聚指標個案時序圖。（圖／高雄市政府提供）
▲仁武區家庭群聚指標個案時序圖。（圖／高雄市政府提供）
高雄市長陳其邁表示，原來的群聚的個案，最早是從恩主公的醫院的院內感染所引發的流行，從指標個案14359在5月下旬確診到現在，已經經過一段長的時間，大概從第1圈的感染到次波感染，到現在已經是第3波的群聚感染，這也是為什麼高雄市需要精準疫調、擴大匡列的原因，今天新增的這2個案都是在匡列的範圍裡面，所以也請大家放心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
53.85%46.15%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
18.18%81.82%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
60%40%
2021-06-25-2021-06-27
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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