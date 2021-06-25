疫苗殘劑開放接種 新北市政策曝光：233處進行候補登記
中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布，即日起開放18歲以上成人，可預約候補每日最後一瓶新冠疫苗殘劑，相關安排交由地方政府規劃。新北市長侯友宜稍早宣布，新北市開放27家醫院、29區衛生所，以及177家合約診所共233處地點可供候補登記，接受施打者，須在同意書上註記是「劑量接種者」，並依規定上傳至全國預防性接種系統。
記者林莞茜／綜合報導
2021-06-25 17:25:16｜2021-06-25 17:26:16
為有效利用新冠肺炎疫苗，指揮中心宣布，即日起針對當日最後一瓶疫苗開瓶的剩餘劑量，可由接種單位規劃候補名單機制，建議各地方政府的接種單位，可先行公告COVID-19疫苗接種作業及開放候補名單登記；其次是建議接種單位，可預先建立其他18歲以上接種對象候補名冊。同時指揮中心也強調，剩餘劑量是使用於非線形開放類別對象，因此接種人員同意書空白處，應進行註記「剩餘劑量使用者」，交由接種單位備查，並將接種資料上傳。
侯友宜對此表示，根據指揮中心政策安排，新北市即日起，開放新北市27家醫院、29區衛生所，以及177家合約診所進行候補登記，對象包含第1至10類公費接種對象，與未列在這10類族群，但已滿18歲的成人。
另外，針對長期居家臥床75歲以上長者，新北市也提供到宅接種疫苗安排，有向區公所疫苗接種專線提出申請，新北市政府表示，截至今日下午13時，已有200人申請登記，評估後以92人可施打，並且已有38名長者已由醫療院所及衛生所到宅服務完成接種作業。
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