台灣港埠之光！高雄港獲國際港埠協會基礎建設首獎

高雄港獲國際港埠協會(IAPH)辦理世界港口永續計畫(WPSP)之韌性基礎建設分類首獎之殊榮，為台灣爭光。台灣港務公司總經理陳劭良表示，高雄港於103年率先正式成為亞太地區第1個生態港，並持續於105、107及109年取得歐洲生態港認證，這些成果，代表台灣港口在環保的努力，已獲得國際的認同與肯定。
記者黃守作／高雄報導
2021-06-25 20:00:00
陳劭良強調，高雄港更於今(110)年首次以台灣港口，參加國際港埠協會(International Association of Ports and Harbors, IAPH)所舉辦的世界港口永續計畫(World Port Sustainability Program, WPSP)競賽，與國際知名港口展開良性而激烈的競爭，在韌性基礎建設分類，獲得首獎寶座之殊榮。
陳劭良指出，高雄港此次以高雄港2017-2021年之未來發展建設主計畫，參與世界港口永續計畫的「韌性基礎設施」分組競賽，計畫內容包括，洲際貨櫃中心的創新與永續工程、舊港區再造機制與成效，以及蛻變的高雄港如何與高雄市的發展接軌等主題，透過開啟港埠與城市的對話，讓百年高雄港成為與城市發展接軌的再生優質港口，並獲得國際港埠協會(IAPH)評審之青睞，奪得首獎之殊榮，為台灣爭光。