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台灣港埠之光！高雄港獲國際港埠協會基礎建設首獎

▲高雄港獲國際港埠協會(IAPH)辦理世界港口永續計畫(WPSP)之韌性基礎建設分類首獎之殊榮。(資料照／記者黃守作攝)
▲高雄港獲國際港埠協會(IAPH)辦理世界港口永續計畫(WPSP)之韌性基礎建設分類首獎之殊榮。(資料照／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

2021-06-25 20:00:00

高雄港獲國際港埠協會(IAPH)辦理世界港口永續計畫(WPSP)之韌性基礎建設分類首獎之殊榮，為台灣爭光。台灣港務公司總經理陳劭良表示，高雄港於103年率先正式成為亞太地區第1個生態港，並持續於105、107及109年取得歐洲生態港認證，這些成果，代表台灣港口在環保的努力，已獲得國際的認同與肯定。

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陳劭良強調，高雄港更於今(110)年首次以台灣港口，參加國際港埠協會(International Association of Ports and Harbors, IAPH)所舉辦的世界港口永續計畫(World Port Sustainability Program, WPSP)競賽，與國際知名港口展開良性而激烈的競爭，在韌性基礎建設分類，獲得首獎寶座之殊榮。

陳劭良指出，高雄港此次以高雄港2017-2021年之未來發展建設主計畫，參與世界港口永續計畫的「韌性基礎設施」分組競賽，計畫內容包括，洲際貨櫃中心的創新與永續工程、舊港區再造機制與成效，以及蛻變的高雄港如何與高雄市的發展接軌等主題，透過開啟港埠與城市的對話，讓百年高雄港成為與城市發展接軌的再生優質港口，並獲得國際港埠協會(IAPH)評審之青睞，奪得首獎之殊榮，為台灣爭光。

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您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
47.83%52.17%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
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2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
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2021-06-25-2021-06-27
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若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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