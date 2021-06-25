中職／去年是模範生！聯盟復賽考量多　國外模式值得借鏡

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復賽後比賽預計只會在桃園、台中洲際、斗六、台南、澄清湖等5球場進行，而雙北則會再視之後的情況來調整，前2周不會開放球迷進場。另外每周都會實行快篩，只要被匡列超過14人，單隊就停賽。
體育署在審核計畫通過後建議每個相關人員都要通過每次檢測才能進入活動場地，也希望能增加定期篩檢，更審慎檢查。聯盟會長蔡其昌強調，考量到球隊比賽特殊性跟公平性，若無法符合以上條件，聯盟也會宣布停賽。
中職五隊都期望可以開打，兄弟領隊劉志威表示：「一切遵照指揮中心及聯盟指示，中信兄弟球團隨時做好復賽準備。」
富邦副領隊陳昭如說：「球隊以防疫為第一優先考量，持續備戰訓練，等待指揮中心及聯盟公布復賽事宜。球團及隊職員一切將依照指揮中心規定及中職的防疫規劃做好周延的準備。同時也十分感謝第一線醫護人員及各縣市政府的付出，期盼中職復賽能夠早日到來，為國人帶來正向的抗疫力量。」
統一獅領隊蘇泰安則認為十分期待復賽，獅隊一定會配合相關防疫措施，樂天桃猿浦韋青領隊則期待開賽，畢竟聯盟也有共識，期待中職可以順利復賽，味全龍也由領隊任中傑表示，希望指揮中心可以趕快決定復賽。
台灣去年是防疫模範生，在國內疫情長維持穩定的情況下，國內體育聯賽在管制下搶先開打，成為全球效法的對象。包括中職、P.League+、SBL都完成了各自的賽季。
今年在疫情升溫的情況下，職業聯賽若要復賽，可參考國外大聯盟和NBA的模式。上賽季NBA在美國國內疫情嚴峻的情況下決定在6月開啟「泡泡聯盟」的復賽模式，除了在美國佛羅里達州奧蘭多華特迪士尼世界設立隔離的賽區之外，也降低參賽隊伍，30支球隊中僅有機會挑戰季後賽的22隊繼續進行賽事，園區內訂立各個防疫規則，將風險降到最低。
利用改變規則的方式縮小例行賽季後，NBA季後賽於去年8月17日開打，10月11日洛杉磯湖人以4:2在總冠軍賽擊敗邁阿密熱火捧起奧布萊恩金盃。這一段期間參加「泡泡」的人員沒有新冠肺炎確診的紀錄，成效頗佳。
回顧NBA為了復賽所進行的努力，前三階段主要是檢測，並且進行隔離訓練。第四階段開始，球隊團進迪士尼世界，所有人被各隔離在自己的房間，直到24小時內兩次檢測都呈陰性，期間球員與隊職員不得進入他人的房間，也不能與入住在不同飯店大樓的球隊成員往來。除了進食其餘時間需在室內配戴口罩。任何未經事先批准而離開「泡泡」的人員須被隔離至少10天。兩周之後，各隊開始進行熱身賽，一切就緒後賽季才重新開始，在這一段期間園區幾乎和外界隔離。
國情不同，如今中職採並非完整泡泡模式，僅盡可能的透過團進團出的方式，讓參賽人員和外界的接觸降到最低。但仍有許多問題待解決，比如球員的身心狀況該如何排解？NBA復賽期間雖然球員和家人分離，但因為園區封鎖，所以他們在園內還是有基本的娛樂，球員可以使用園內設施，來進行釣魚、高爾夫球場、保齡球、網球等消遣，也有球員自己帶電競、饒舌錄音和煮咖啡設備來和同事們分享自己的興趣愛好，以此排除緊張且焦慮的情緒。
而這一點中職目前似乎比較難去做到，目前看起來聯盟儘管制球場內到上車後的規範，之後就由球隊進行統一管理。球員賽後若是只能在飯店或宿舍，他們在賽季期間，除了打球就是被關到個別的房間，只剩下棒球，這對於每一名球員的心情都是巨大的挑戰。這方面仍有待更完善規劃，包括是否需要提供相關的心理諮詢？讓球員和隊職員在賽季期間仍能有情緒宣洩，這是必須要考慮進去的問題，而非僅關注在單純的防疫規定上。
另外一點則是中職目前傾向打完120場例行賽，包括季後賽也將參照正常的方式進行，賽季打完預計將會到12月初，這對於所有球員來說都是巨大的體能消耗。
而且從去年NBA的情況來看，賽季延後結束的結果，肯定會影響到明年的賽季，球員若是休息時間不夠，那就會增加受傷風險；而若是維持一樣的休賽季，那明年賽季又肯定得「縮水」。該如何來抉擇，將考驗著當局者的智慧。