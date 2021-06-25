中職／測試會109位選手報名　謝修銓、陳思仲等好手在列

中華職棒大聯盟2021年度台灣運彩新人球員選拔會將於7月12日登場，新人球員測試會報名於今（25）日中午正式截止，共109位選手報名、95位通過資格審核。由於台灣三級疫情警戒延長至7月12日，聯盟依據相關指引並審慎評估後，決定取消測試會的舉辦，符合測試會資格的選手將直接參與選拔會。





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中職32年五隊爭霸，戰局撲朔迷離也顯示各隊球員戰力補強的重要性。中職聯盟與球團致力於提供更好的打球環境、健全的制度，讓選手們無後顧之憂地專注於訓練及比賽，一步步達成各項非凡成就。隨著台灣棒球環境愈趨成熟，也吸引各路好手挑戰職棒殿堂，為台灣棒球注入活水、為中職增添新戰力。今年中職新人球員測試會報名踴躍，共有95名選手通過資格審核，期盼能夠一圓職棒夢。





通過測試會資格審核的選手中，謝修銓高中大學時期皆在日本求學打球、台美混血球員陳思仲畢業於穀保家商，大學時期赴美打球，遊子歸國追尋職棒夢。來自普門中學、遠東科大「左右開投」的薛育鈞首度挑戰中職。李承禎堂哥李承風、楊瑞承胞弟楊家勝、曾家鋐胞弟曾品洋、陳子豪表弟李偉安、前職棒球員翁豐堉之子翁緯喬，出身運動世家的他們受到激勵，都將挑戰職棒舞台。





有不少重新整裝出發，再度挑戰中職的選手，包含去年曾在測試會投出最快球速146公里的林銘謙、嘉義大學強打高宸軒、獲109年春季棒球聯賽全壘打獎殊榮的彭名宇，以及效力於綺麗珊瑚成棒隊、乙組出身素人投手黃博蔚、盧瑞祥、萬立宸，皆通過測試會資格審核。



