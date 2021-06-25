日再援贈台疫苗　蔡英文致謝：「民主疫苗」帶來及時雨

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如今，在全球疫苗供應不穩定的狀況下，包括日本、美國、立陶宛，民主國家的朋友，基於共同價值、互助互惠，為台灣帶來及時雨。這些民主夥伴願意協助台灣，提供「民主疫苗」，每一份支持台灣的力量，也讓更多台灣人堅定相信，民主制度可以克服疫情挑戰，積極走向世界，在有能力時幫助別人，對於別人的幫助也心存感謝。有來有往，不卑不亢，這才是一個國家應該有的態度。
蔡英文表示，日本政府今天宣布，預計在七月時會再提供台灣100萬劑AZ疫苗。她要再次感謝日本政府、日本人民的相助，再次展現台日友好的深厚情誼，台灣與日本的堅實友誼，不會因為流言蜚語而動搖。
但蔡英文也要拜託大家，隨著疫苗持續增加，更要努力提升施打率。指揮中心持續滾動檢討疫苗施打規劃，就是希望讓更多人可以趕快打到疫苗。她說，政府會持續精進紓困4.0的措施，希望幫大家減輕負擔，並努力幫大家解決更多問題。
最後蔡英文還提到，三級警戒延長的這段時間，她知道大家都很辛苦，她要跟大家說聲不好意思，但是為了守護全民的健康，還是要拜託大家一起堅持下去。她強調，疫苗打得越快，台灣社會整體免疫力提升越多，恢復正常生活的那一天就可以越快到來。
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