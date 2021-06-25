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日再援贈台疫苗　蔡英文致謝：「民主疫苗」帶來及時雨

▲日本政府25日宣布，將再捐贈100萬劑疫苗給台灣，總統蔡英文感謝「民主疫苗」及時雨。（圖／取自蔡英文臉書）
▲日本政府25日宣布，將再捐贈100萬劑疫苗給台灣，總統蔡英文感謝「民主疫苗」及時雨。（圖／取自蔡英文臉書）

記者林莞茜／綜合報導

2021-06-25 18:17:50

日本政府今（25）日宣布，將再贈與台灣100萬劑的AZ疫苗，總統蔡英文稍早在臉書上向日本政府、日本人民相助表達謝意，每一份支持台灣的力量，提供的「民主疫苗」，都讓更多台灣人堅定相信，民主制度可以克服疫情挑戰，同時也展現，台日友好的深厚情誼。

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蔡英文說明，去年年初，當我們決定要贈送口罩給需要幫助的國家時，也有很多民眾主動響應，透過健保APP，捐出自己沒有領的口罩，希望能為遏止全球疫情擴散，盡一份心力。她表示，她相信當初大家單純想幫助其他國家的心情，跟今天日本與其他國家幫助台灣的心意是一樣的，這也是人性最珍貴的地方。

如今，在全球疫苗供應不穩定的狀況下，包括日本、美國、立陶宛，民主國家的朋友，基於共同價值、互助互惠，為台灣帶來及時雨。這些民主夥伴願意協助台灣，提供「民主疫苗」，每一份支持台灣的力量，也讓更多台灣人堅定相信，民主制度可以克服疫情挑戰，積極走向世界，在有能力時幫助別人，對於別人的幫助也心存感謝。有來有往，不卑不亢，這才是一個國家應該有的態度。

蔡英文表示，日本政府今天宣布，預計在七月時會再提供台灣100萬劑AZ疫苗。她要再次感謝日本政府、日本人民的相助，再次展現台日友好的深厚情誼，台灣與日本的堅實友誼，不會因為流言蜚語而動搖。

但蔡英文也要拜託大家，隨著疫苗持續增加，更要努力提升施打率。指揮中心持續滾動檢討疫苗施打規劃，就是希望讓更多人可以趕快打到疫苗。她說，政府會持續精進紓困4.0的措施，希望幫大家減輕負擔，並努力幫大家解決更多問題。

最後蔡英文還提到，三級警戒延長的這段時間，她知道大家都很辛苦，她要跟大家說聲不好意思，但是為了守護全民的健康，還是要拜託大家一起堅持下去。她強調，疫苗打得越快，台灣社會整體免疫力提升越多，恢復正常生活的那一天就可以越快到來。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
52%48%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
9.09%90.91%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
60.42%39.58%
2021-06-25-2021-06-27
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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繼續作答
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

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