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國際前瞻性船廠　台船為陽明海運貨櫃輪命名為存明輪

▲經命名為存明輪的陽明海運公司訂造2800TEU級全貨櫃輪。(圖／記者黃守作攝，2021.06.25)
▲經命名為存明輪的陽明海運公司訂造2800TEU級全貨櫃輪。(圖／記者黃守作攝，2021.06.25)

記者黃守作／高雄報導

2021-06-25 21:00:00

陽明海運公司所屬2800TEU級全貨櫃輪命名及擲瓶儀式，於今(25)日上午，在台灣國際造船公司2號碼頭舉行，為配合政府防疫政策，採線上雲命名方式進行，經命名為存明輪。

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▲存明輪命名儀式，是由台灣國際造船公司董事長鄭文隆(中)主持。(圖／記者黃守作攝，2021.06.25)
▲存明輪命名儀式，是由台灣國際造船公司董事長鄭文隆(中)主持。(圖／記者黃守作攝，2021.06.25)
陽明海運公司所屬2800TEU級全貨櫃輪命名及擲瓶儀式，是由台灣國際造船公司董事長鄭文隆與陽明海運公司董事長鄭貞茂於線上共同主持，並邀請台灣海洋大學校長夫人陳淑慧女士為該輪命名及擲瓶，經命名為存明輪。

▲為配合政府防疫政策，存明輪命名儀式，採線上雲命名方式進行。(圖／記者黃守作攝，2021.06.25)
▲為配合政府防疫政策，存明輪命名儀式，採線上雲命名方式進行。(圖／記者黃守作攝，2021.06.25)
台灣國際造船公司董事長鄭文隆表示，存明輪船長209.75公尺、船寬32.8公尺、型深16.8公尺、滿載吃水11.2公尺，載重噸達37435噸，甲板上可裝載8層13排貨櫃，貨艙內為6層11排，共可裝載2940個20呎標準貨櫃，並設置353組冷凍貨櫃插座。

鄭文隆說，該輪甲板上貨櫃擺放，採用混裝式設計(Russian stow)，可增加艙蓋及甲板上貨櫃的堆疊重量，並符合美國驗船協會(ABS)的CSC及CLP-V船級符號(Class Notation)，針對不同營運航線的海況，適用不同的貨櫃綁紮拉繫力，以提升貨櫃堆疊的層數，讓整體貨櫃擺放方式更具彈性。

鄭文隆強調，此型船在滿足國際海事組織(IMO)能源效率指標(EEDI)的最新節能標準前提下，兼顧船速、油耗與裝載等性能，可謂新一代高裝載之經濟性綠色船舶。

鄭文隆指出，該公司建造的2800TEU貨櫃輪，曾獲得2019年中國造船暨輪機工程師學會年度船舶獎，2017年及2020年也榮登世界名船錄年度專刊封面，今(2021)年更是連續第7年登上世界名船錄年度專刊封面，可謂是最具國際前瞻性的船廠。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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