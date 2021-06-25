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她工作2個月慘遭資遣！過來人抖「暗黑內幕」：勸妳不要

▲一名女網友發文，表示自己才工作2個月就被資遣，貼文一出，就有過來人抖「暗黑內幕」，勸原PO「不要再找小公司了」。（示意圖，圖中人物與內文無關／pixabay）
▲一名女網友發文，表示自己才工作2個月就被資遣，貼文一出，就有過來人抖「暗黑內幕」，勸原PO「不要再找小公司了」。（示意圖，圖中人物與內文無關／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-25 20:38:24

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，許多人工作因此沒了，生計大受影響，對此，就有一名女網友發文，表示自己才工作2個月就被資遣，貼文一出，就有過來人抖「暗黑內幕」，勸原PO「不要再找小公司了」。

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該名女網友23日在社群平台《Dcard》上以「被資遣了」為題發文，表示應屆畢業的她，順利在畢業前拿到offer，雖然是小公司，但她很喜歡工作內容，「是十分要求創意的產業，結果上工不到兩個月，今天無預警被老闆炒掉了」。

而原PO老闆竟是以「溝通頻率對不上」的原因炒她魷魚，讓她很無言，「很多問題都是公司太新沒有規範，老闆要的東西又出爾反爾，每次都照著老闆要求做，原本在做B，老闆突然心血來潮要A我就做A，結果反而被質疑B應該先出來，心好累」。

▲一名女網友發文，表示自己才工作2個月就被資遣，貼文一出，就有過來人抖「暗黑內幕」，勸原PO「不要再找小公司了」。（示意圖，圖中人物與內文無關／pixabay）
▲一名女網友發文，表示自己才工作2個月就被資遣，貼文一出，就有過來人抖「暗黑內幕」，勸原PO「不要再找小公司了」。（示意圖，圖中人物與內文無關／pixabay）
原PO接著說，但老闆前些日子卻還先替她打「預防針」，「前幾天還誇獎我做的東西很厲害，還請其他人來看，殊不知中間連溝通都沒有，今天就被資遣了」，不只如此，原PO被資遣後，老闆竟然還要求能否多留兩天，把A、B工作做完，讓她很疑惑「真的越想越不對勁，根本只是想收割我的成果吧，很不甘心，雖然上司怎樣是一回事，但自己還是有挫敗感，果然還是要先找大公司磨嗎」？

貼文一出，不少過來人紛紛勸，「過來人勸你剛畢業還是不要找新創小公司的好，我當年也是不怕死去新創，一進去發現真的連最基本的制度都沒有，老闆也是翻臉比翻書快，我好不容易撐了一年最近終於跳槽到好一點的公司，不敢說公司有多大還是多好，最基本的還是要顧知道嗎？（加班費勞健保etc）」、「真的不要去小公司，大多數就是像你講的這樣毫無管理秩序，老闆就愛朝令夕改，總是等我們犯錯了才說公司有規定，永遠都不會先跟員工溝通好」。

但也有網友表示，「重點不是大公司或小公司，而是職場應對和溝通！可以看出來，妳光有工作所需的技術或專業不夠，也要有和上司、同事相處溝通的技巧和know-how。妳若下一個工作還是不會溝通的話，上司講A丶妳卻講B或理解成C，以後照樣會被開除！有時候，妳需要去抓上司的喜好，揣摩上意，懂對方的意思而非只是埋頭按自己意思來做工作。溝通在職場很重要」、「我覺得可以再加強溝通方面！ 因為像是老闆要A，你正在做B，或許你可以問問看哪樣比較急，急的先做，或是同步進行，在還沒有告知輕重緩急時兩邊都不要放掉，沒辦法，雖然可能會很委屈，但是就是職場上必須學會的規則」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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