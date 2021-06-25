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美國佛州大樓坍塌　已知死者增至4人

▲美國佛州靠近邁阿密海灘的一棟大樓部分坍塌，美聯報導，已知死亡人數增至4人，159人仍下落不明。（圖取自twitter.com/miamidadefire）
▲美國佛州靠近邁阿密海灘的一棟大樓部分坍塌，美聯報導，已知死亡人數增至4人，159人仍下落不明。（圖取自twitter.com/miamidadefire）

中央社

2021-06-25 22:11:07｜2021-06-25 22:33:06

（中央社美國瑟夫賽德鎮25日綜合外電報導）美國佛州靠近邁阿密海灘的一棟公寓高樓部分坍塌，路透社引述美國廣播公司報導，已知死亡人數增至4人，近百人仍下落不明，搜救人員持續在瓦礫堆中搜尋生還者。

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路透社報導，有關單位表示，搜救人員昨天在數噸瓦礫堆中搜尋生還者。位於瑟夫賽德鎮（Surfside）的香普蘭大廈南棟（Champlain Towers South）一大片化為瓦礫堆後數小時，搜救隊偵測到敲打及其他聲響，不過廢墟裡毫無動靜。

路透社引述美國廣播公司（ABC）報導，邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）官員說，至少已有4人死亡。

邁阿密戴德郡郡長萊文-卡瓦（Daniella LevineCava）昨天表示，大樓倒榻約18小時後，仍有99人下落不明，雖然有些人當時可能不在大樓裡。

她說，另有102人原本下落不明，後來被尋獲，並「宣告平安無事」。

一名消防官員稍早表示，有35人從尚未倒榻的樓層疏散，而帶著搜救犬及操作無人機的搜救隊，從瓦礫堆中拖出了2人，其中一人已罹難。

不過美聯社報導，官員擔心稍後死傷人數可能會飆高，目前已知11人受傷，其中4人送醫救治。

路透社報導，美國總統拜登批准佛州進入緊急狀態，並下令聯邦政府為佛州和地方救災行動提供協助。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）1100625

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您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

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2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
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2021-06-25-2021-06-27

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