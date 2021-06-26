佛州大樓倒塌已4死！159人仍失蹤 研究：90年代就已下沉
美國佛羅里達州邁阿密戴德郡一座12層高的住宅大樓，當地時間24日凌晨，部分結構突然倒塌，許多睡夢中的民眾逃生不及，至今已知有4人因此死亡，並仍有159人處於失聯狀態。有外媒披露，當地大學去年曾提出一份研究報告，指出事發的大樓數十年來一直有下沉的現象，質疑是否有安全問題未及時被重視，才導致悲劇發生。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-26 07:09:55
綜合《紐約郵報》、《今日美國》、《CNN》等外媒報導，該棟大樓入住率高，至少8成的單位都有居民，大多是來自南美洲的中上階級。雖然當地官員表示，由於有些家庭時常到處旅行，所以這不代表所有住戶事發時都在家中，但也坦言仍無法確認到底還有多少人受困。
倒塌的原因尚不清楚，不少建築和結構專家在看過現場影像後，紛紛推估與混凝土剝落、樑柱支撐力等因素有關。不過有外媒發現，其實佛羅里達國際大學的教授弗多溫斯基(Shimon Wdowinski)，去年就曾調查邁阿密地區沉降的情況，研究哪些地區受海平面上升和沿岸水浸的影響最大，並提出報告。
他在報告中曾提到，事發的大樓從1990年代起已有建築物下沉的情況，但當時報告主要著重於水災隱患，而非大樓的工程問題，所以只是簡短帶過。直到事發早上看到新聞，弗多溫斯基才驚覺事態嚴重。
截至發稿時間為止，現場的搜救行動仍在持續，家屬迫切祈求能有奇蹟出現。美國總統拜登(Joe Biden)週五上午已批准佛州的緊急聲明，並授權國土安全部和聯邦緊急事務管理署(FEMA)協調救災。