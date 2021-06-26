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南海情勢緊張　凱恩斯港成澳洲國防前哨據點

▲澳洲柯林斯號潛艦近日停泊於昆士蘭州凱恩斯，消息傳出後引起澳洲媒體關注。前澳洲總參謀長葛雷指出，凱恩斯將會成為因應南海情勢的重要國防前哨據點。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲柯林斯號潛艦近日停泊於昆士蘭州凱恩斯，消息傳出後引起澳洲媒體關注。前澳洲總參謀長葛雷指出，凱恩斯將會成為因應南海情勢的重要國防前哨據點。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-26 08:37:44

（中央社記者丘德真雪梨26日專電）澳洲柯林斯號潛艦近日停泊於昆士蘭州凱恩斯，消息傳出後引起澳洲媒體關注。前澳洲總參謀長葛雷指出，凱恩斯將會成為因應南海情勢的重要國防前哨據點。

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據媒體大亨梅鐸旗下雪梨「每日電訊報」（DailyTelegraph）、墨爾本「前鋒太陽報」昨天同時轉載「凱恩斯郵報」（The Cairns Post）報導，柯林斯號潛艦（HMAS Collins）近日停泊於昆士蘭州凱恩斯（Cairns）港口聖三一水道（Trinity Inlet）。報導引述前澳洲總參謀長葛雷（John Grey）指出，隨著南海情勢緊張，凱恩斯將會成為澳洲的重要國防前哨據點。

報導提到，澳洲國防部一名不具名發言人證實，載著60名官兵的柯林斯號潛艦目前於凱恩斯停泊和補給，隨後將會投入即將於澳洲東部沿岸海域展開的軍事演習。

澳洲國防部網站於6月1日發布消息指出，澳洲將聯同美國、加拿大、日本、南韓、紐西蘭和英國，於7月14日至31日在澳洲昆士蘭州中部和東北，以及澳洲東部沿岸海域展開「2021護身軍刀演習」（ExerciseTalisman Sabre 2021）。

「凱恩斯郵報」昨天報導引述葛雷指出，隨著南海出現各國海軍對峙，位於澳洲東北部並且鄰近南海的凱恩斯，已成為澳洲海軍的重要據點。

葛雷提醒，南海局勢已日趨緊張。他認為，黑海近日爆發英國海軍和俄羅斯戰機對峙和開火的事件，很有可能會在南海重演；而中國則很可能會在南海複製俄羅斯的作法。

葛雷估計，當美國艦隊介入南海時，至少會有一艘澳洲軍艦伴隨。他坦承，他比較擔心澳洲軍艦會遭遇更大的風險。

葛雷分析：「假如中國要硬來的話，他們較有可能先對澳洲軍艦下手，而非美國軍艦。」

另外，「凱恩斯郵報」網站24日報導指出，雖然凱恩斯的聖三一水道向來被認為過於淺窄，但事實證明該港口足以容納柯林斯號潛艦停泊。葛雷相信，當地具有做為軍艦維修保養據點的條件。（編輯：陳惠珍）1100626

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