德國15％新增確診是Delta病毒 梅克爾：疫情還沒到盡頭
歐洲疾病預防暨管制中心(European Centre for Disease Prevention and Control，ECDC)23日曾警告，8月底時歐盟的Delta變種病毒感染病例，可能將占總病例數的90%，鼓勵成員國應更積極讓民眾接種疫苗。而在德國，目前Delta變種約占新增病例的15%，總理梅克爾(Angela Merkel)認為仍應繼續保持警惕，而非以為疫情已經來到盡頭。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-26 07:51:10
綜合《路透社》等外媒報導，梅克爾表示，變種病毒的出現，讓歐洲在與新冠疫情的鬥爭中「如履薄冰」，即使目前看來，疫苗對防範變種毒株仍具一定效力，但大流行還沒有結束，特別是在貧窮的國家，因此必須保持警惕：「尤其是新出現的變種，如現在的Delta變種，警告我們要繼續小心。」
德國衛生部長斯潘(Jens Spahn)週五表示，Delta變種不排除將在夏天於德國成為主流毒株，也許幾週的時間就可能發生，取決於民眾的防疫態度和疫苗接種進度，鼓勵國民樂觀迎接夏天到來的同時，仍保持謹慎。
德國防疫主管機關羅伯特．科赫研究所(Robert Koch Institute)的所長維勒(Lothar Wieler)維勒也認為，變種病毒實際感染的比例，可能會比預計的還高，因為Delta的傳染力更強，成為主要流行株也合乎「生物學上的邏輯」。而數據顯示，接種疫苗有助於降低染疫者轉為重症的機率，呼籲民眾盡快完成疫苗的完整接種。
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